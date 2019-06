Ladenettverket i nord blir et av verdens mest avanserte

I april åpnet Enova en anbudskonkurranse om bygging av et nettverk av hurtigladere i de to nordligste fylkene.

52 ladestasjoner skal etableres, og de fleste av disse langs hovedveiene i Finnmark.

Nå melder ladeoperatøren Fortum Charge & Drive at de var eneste søker i Enovas anbudskonkurranse, og dermed ligger an til å få i oppgave å bygge nettverket.

Søknaden skal behandles av Enova, og Fortum forventer at prosessen er gjennomført i august.

Et av Enovas krav var at laderne skulle være i drift innen utgangen av 2020. Dermed må det meste av utbyggingen skje på relativt kort tid.

Troms og Finnmark er de fylkene i landet hvor elbilandelen er lavest. I Troms er det ifølge elbil.no registrert under 1.900 elbiler – en andel på 2,1 %. I Finnmark er det bare 294 elbiler, noe som utgjør 0,7 prosent av antall registrerte biler i fylket.

Går for 300 kW

I utlysingen var det krav om at det skulle etableres 35 ladere med 50 kilowatt og 17 med 150 kilowatt. Fortum mener at det beste er å tenke langsiktig, og etablere 300 kilowatt-ladere.

Dermed blir ladenettverket lengst nord ikke bare moderne, men også blant de raskeste i verden. Nå er det ikke slik at det finnes noen biler på markedet som kan lades med 300 kilowatt enda, men det er ventet at det blir mulig de kommende årene.

Første bil ut med slike ladeffekter er Porsche Taycan. Men også Tesla tilbyr lading på 200 kilowatt på sin Model 3, så disse bilene vil kunne nyte godt av høye effekter.

Hurtiglader fra Fortum Charge & Drive. Foto: Marius Valle

Dette er andre gang Enova lyser ut anbudskonkurranse om bygging av et ladenettverk i Finnmark og Nord-Troms. Først gangen, i 2016, var det ingen som meldte interesse.

Tre områder

Nå skal det bygges ladere delt opp i tre områder: Øst-Finnmark, Midt-Finnmark og Nord-Troms og Vest-Finnmark.

– Vi er stolte over å være eneste selskap som søker om å få bygge ut det som blir verdens nordligste nettverk av hurtigladestasjoner. Søknaden vår er tuftet på ønsket om å legge til rette for nullutslippsalternativene over hele landet, selv om vi skjønner at det kommersielle potensialet i prosjektet er begrenset på kort sikt, sier Ole Gudbrann Hempel i Fortum.

Fortum planlegger ikke å gjøre alt alene, men skal samarbeide med sju lokale kraftselskap; : Varanger Kraft, Nordkyn Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Hammerfest Energi, Luostejok Kraftlag, Alta Kraftlag og Ymber.