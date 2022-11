Ladekø-teknologien er her allerede

Det er unødvendig at elbillading er en så dårlig opplevelse, skriver sivilingeniør Even Hjetland et debattinnlegg på TU 27. oktober. Han oppfordrer til bedre utnyttelse av ladekø-data. Vi i Monta er enige, og vi sitter i tillegg allerede på denne teknologien. Årsaken til at den ennå ikke er rullet ut bredt, er imidlertid sammensatt.

Teknologien fungerer slik:

Før du ankommer en ladestasjon som er koblet opp mot Montas plattform, vil du ha muligheten til å sette deg i kø og dermed holde av et ladepunkt før ankomst.

Når du setter deg i kø, vil du også få et anslag på hvor lang tid det tar før det er din tur til å lade.

Du vil så få et varsel når det er din tur.

Deretter har du 15 minutter på deg til å starte ladingen.

Hvis du ikke rekker frem i tide, kan du la den bak deg i køen få komme foran, ellers mister du plassen din.

Det finnes allerede teknologi for å organisere ladekø, påpeker Monta-sjefen. Illustrasjon: Monta

Trangt om plassen

Det er foreløpig ingen aktører vi samarbeider med i Norge som har tatt i bruk denne teknologien. Vi er imidlertid i konstant dialog med bransjen om dette. Men hvorfor har det ikke blitt gjort noe med dette tidligere?

Den første og viktigste årsaken er at salget av elbiler i Norge har økt vesentlig raskere enn ladeinfrastrukturen har klart å holde tritt med. Det har ført til at flere aktører har hasteetablert løsninger for lading, uten at områdene nødvendigvis er dimensjonert for det. Et godt eksempel på dette er tradisjonelle bensinstasjoner. De er laget for at bilister raskt skal stoppe innom og fylle, for så å kjøre videre. På ladestasjonene må man imidlertid vente vesentlig lenger, og da trenger man i dag også mer plass til ventende biler.

Manglende samarbeid

Et annet problem har vært at aktørene i bransjen ikke har prioritert å finne gode løsninger sammen. I stedet har alle fortsatt å ha fokus på egne løsninger, ute alltid å se det store bildet. Det har som kjent ført til mye kaos med blant annet betalingsapper og manglende kortbetaling, men har uten tvil også blokkert for gode og fremtidsrettede løsninger på tvers av sektoren.

Det er imidlertid viktig å nyansere bildet litt. Det å jobbe med innovasjon i et marked i konstant endring er ofte en utfordring, spesielt om man skal få til inntjening på kort sikt. Aktørene må kunne få teste seg frem til nye løsninger. Og da må vi gi dem litt tid til å nettopp gjøre det.

Muligens kommer det også store revolusjoner innen både lading, batterilevetid og rekkevidde som gjør at vi ikke trenger omfattende køsystemer. Kanskje vil det i større grad være tilstrekkelig med ladestasjoner som er mer like bensinstasjonene vi har i dag.

Fremtidsbilistene har heller ikke nødvendigvis det store behovet for ladestasjoner fordi ladingen hjemme vil bli så effektiv at man kun unntaksvis lader utenfor hjemmet.

Forbrukerkrav

Fremover vil det komme ny utvikling og nye reguleringer fra myndighetene som gjør betaling enklere, prisene blir mer transparente og brukergrensesnittene enklere. Da vil det også være naturlig å ha fokus på god teknologi for å minimere og forenkle ladekø.

Og der kan vi berolige deg med at det kommer, Even. Det er mange i bransjen som både er enig i problematikken og ikke minst jobber for å få på plass løsninger rundt dette. Men det skjer ingen endring uten at forbrukerne sier ifra, så det håper vi alle fortsetter å gjøre til vi er i mål.