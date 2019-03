Kyllingstad-selskap går til angrep på konkurrentens patenter

Neste mandag må teknologiselskapet Enhanced Drilling nok en gang møte konkurrenten IKM Cleandrill i Oslo tingrett.

IKM angriper to av konkurrentens patenter for å sikre handlingsrom for egen teknologi.

De mener en rekke av kravene (det som angir hva som er beskyttet, red.anm) i konkurrentens patenter er ugyldige.

Trykkstyrt boring

Striden omhandler teknologi for trykkstyrt boring som flere ganger er omtalt av Teknisk Ukeblad. Patentene (NO321493 og NO326509) omhandler den såkalte EC-Drill-teknologien til Enhanced Drilling.

Teknologien gjør det kort fortalt mulig å regulere trykket i oljebrønner under boring langt raskere enn ved konvensjonelle metoder. Sentralt i konseptet er en kraftig pumpe som er plassert på utsiden av borestigerøret mellom havflaten og havbunnen.

– Vi har en helt ny måte å kontrollere og regulere trykket i brønnen under operasjonen, uttalte Børre Fossli om teknologien for trykkstyrt boring til Teknisk Ukeblad i 2014.

Han er oppfinneren bak begge patentene.

Vil ha handlingsrom

Det er ikke første gang det er strid om patentene. Opprinnelig var det selskapet Ocean Riser Systems som søkte om patentene. De hevdet at selskapet AGR Subsea krenket dem og saksøkte konkurrenten i 2010. De svarte så med å gå til motsøksmål for å få patentene ugyldiggjort i 2011. Saken endte imidlertid med et forlik i 2013. De to selskapene endte også opp i samme selskap – Enhanced Drilling.

Tvisten som nå skal opp i Oslo tingrett er en fortsettelse av denne saken, bekrefter IKMs prosessfullmektig.

– Vår klient IKM Cleandrill mener også at de samme to patentene inneholder flere patentkrav som er ugyldige, forteller advokat Halvor Manshaus i Schjødt.

– Dette er et område som er tett befolket med patenter, og for vår klient er det ønskelig å få ryddet opp i dette slik at man får sikkerhet for det vi kaller «freedom to operate», fortsetter han.

Advokaten forteller at for å sikre dette, må det ikke være patenter eller andre rettigheter som hindrer muligheten til å utvikle og tilby egen teknologi.

– Dette er spesielt viktig når det eksisterer patentkrav som kolliderer med allerede kjent teknikk, da dette bremser for den alminnelige utviklingen som allerede ligger i faget, forteller advokaten.

– Oppklaringen er nødvendig for IKM Cleandrill i forbindelse med at de ønsker å utvikle og tilby sine egne løsninger innenfor dette området. Når det gjelder partenes konkrete anførsler for tingretten, viser vi til sluttinnleggene fra begge sider, fortsetter han.

Bergensbaserte Cleandrill spesialiserer seg på håndtering av borevæsker og borekaks. Selskapet ble i sin tid kjøpt av IKM, og er tidligere gasellevinner.

– En sterk sak

Enhanced Drilling mener alle kravene i de to patentene som IKM angriper er gyldige.

– Vi mener at vi har en sterk sak. Når det gjelder detaljene rundt saken, vil vi prosedere dem i retten, forteller Per Christian Stenshorne som leder produktlinjen i Enhanced Drilling.

Han forteller også at EC-Drill er beskyttet av flere patenter enn dem som skal behandles av retten.

– Disse to patentene utgjør kun en del av vår patentportefølje som beskytter EC-Drill-tjenesten. Vi har ytterligere patenter rundt teknologien med lang varighet, forteller han.

Største eier av Enhanced Drilling er oppkjøpsselskapet Altor. Også Equinor er inne på eiersiden i selskapet.

Enige i siste liten i 2017

Det er ikke første gang de to selskapene møtes i retten. IKM krevde i 2017 dom for at deres teknologi ikke krenket Enhanced Drillings patent. Nærmere bestemt en patentert anordning for å filtrere borevæske (NO318767).

Teknologien IKM den gang ville sikre handlefrihet for, var deres MRR-system (Mud Recovery without Riser), altså et system for retur av borevæske.

Enhanced Drilling mente på sin side at IKM hadde handlet i strid med god forretningsskikk.

De viste blant annet til at to av gründerne bak Cleandrill var tidligere ansatte i Enhanced Drilling og hadde inngående kjennskap til et likende system for retur av borevæske under navnet RMR (Riserless Mud Recovery).

Enhanced Drilling hevdet at «dette muliggjorde at IKM Cleandrill etter en påfallende kort utviklingstid nådde frem til et fungerende system».

Motparten avviste dette. IKM hevdet at konkurrenten i sin tid fremmet disse påstandene for å hindre dem fra å utvikle utstyr, samt for å «forstyrre en salgsprosess der EDR kjente til at IKM Cleandrill var tilgjengelig for salg»

Etter å ha tilbrakt flere dager i rettssalen ble de to konkurrentene til slutt enige om et forlik med hemmelig innhold og resten av hovedforhandlingen ble avblåst.

Utelukket ikke forlik

I sommer utelukket ikke dommeren i saken at de to konkurrentene kunne klare å røyke fredspipe i siste liten igjen.

«Partene har god kontakt og utenrettslig forlik kan ikke utelukkes, eventuelt under hovedforhandlingen», skrev dommeren i rettsboken da saken ble planlagt.

Men til nå har de ikke blitt enige. Etter planen møtes de i retten mandag 4. mars.