Nedlagt gruve blir energilager med trykkluft

For tiden finnes det noen få anlegg som forvandler strøm til trykkluft for energilagring. Men det er fortsatt komplisert å bygge teknikken i stor skala.

Store mengder energi går tapt ved kompresjonen i form av varme. Problemet har også vært å finne hulrom i fjell med riktig type stein som kan holde på lufta.

Forskere ved University of Edinburgh vil lagre overskuddet fra britiske vind- og tidevannskraftverk i porøse fjell som finnes i Nordsjøen, men prosjektet er fremdeles veldig teoretisk.

En pioner på området er bedriften Hydrostor. Den kanadiske bedriften har løst problemet ved å bygge sine egne grotter.

Trykkluft presses ned i underjordiske rom

På overflaten står kompressorer som presser trykkluft ned i lageret. Illustrasjon: Hydrostor

Hydrostors system er basert på kompressorteknikk som har blitt utviklet av gass- og oljebransjen. Firmaet bruker metoden til å presse trykkluft ned i spesialbygde underjordiske kamre som tildels er fylte med vann.

Væsken hjelper til med å holde gasstrykket oppe, og når man har behov for ytterligere lagringsrom kan man ganske enkelt pumpe ut mer vann.

Australias ustabile strømnett har gjort landet til en testarena for kjempebatterier – først Elon Musks anlegg med en effekt på 100 MW, og deretter Sanjeev Guptas batteri på 120 MW.

Nå skal Hydrostor installere et storskala trykkluftsystem i South Australia, med en effekt på 5 MW. Anlegget skal utnytte den nedlagte sinkgruven Angas, 6 mil sørøst for Adelaide, og tanken er at fjellgrunnen skal lades når strømprisen er lav, slik at de kan gi stabil og prisgunstig energi når forbruket er som størst.

Hydrostor skal bygge et energilager i den nedlagte sinkgruven Angus i Australia. Foto: Hydrostor

Energilageret i Angas er et demonstrasjonsprosjekt med en effekt på 5 MW for å vise fram teknikken, men skal være koblet til strømnettet. Energilageret skal bidra med treghet og frekvensregulering i strømsystemet, og underlette for å inkludere mer fornybar energi i strømsystemet.

«Hydrostors prosjekt er et velkomment tilskudd til Australias raskt voksende fornybare strømproduksjon og energilagring,» sier den føderale energiministeren Angus Taylor til The Sidney Morning Herald.

Prosjektet har fått millionstøtte fra myndighetene

Ulike myndigheter har til sammen støttet prosjektet med et beløp som tilsvarer over 50 millioner norske kroner. Nå venter bedriften på de siste tillatelsene,og målsettingen er at anlegget skal være i drift rundt midten av 2020-tallet.

Væsken i lageret hjelper til med å holde gasstrykket oppe, og når man har behov for ytterligere lagringsrom kan man ganske enkelt pumpe ut mer vann. Illustrasjon: Hydrostor

Angas kommer til å bli Hydrostors tredje anlegg. Til det første pilotprosjektet ble det benyttet undervannsballonger. Det andre var et system på to megawatt for Independent Electricity System Operator i Ontario.

Globalt har bedriften planer for mer enn 15 anlegg. Et tilstrekkelig storskala-anlegg på 500 MW, skal ifølge Hydrostor kunne komme under den magiske grensen på 100 dollar per kilowattime. Det rapporterer Green Tech Media.

Her kan du se hvordan metoden fungerer:

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Nyteknik.se.