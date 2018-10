Johan Sverdrup: Kværner får kontrakt til 900 millioner kroner

Kværner har fått kontrakt for levering av stålunderstellet til prosessplattformen på Johan Sverdrup. Kontrakten har en verdi på 900 millioner kroner.

Dermed er det Kværner som står bak fire av fem stålunderstell til gigantprosjektet i Nordsjøen.

– Det at vi vinner enda en kontrakt i internasjonal konkurranse, bekrefter Kværners posisjon som en av industriens ledende leverandører av stålunderstell, sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner i en pressemelding.

Understellet skal bygges ved verftet i Verdal, og på det meste vil i alt 300 ansatte være involvert i prosjektet.

12.300 tonn

– Kværner leverte i 2017 og 2018 til sammen tre av de fire stålunderstellene som er med i første fase av feltutviklingen. Gjennom godt samarbeid med Equinor leverte vi alle disse tre plattformunderstellene til avtalt kvalitet, tid og budsjett, fortsetter Løken.

Nå har oljeleverandøren altså fått kontrakt på et fjerde stålunderstell i Sverdrup-prosjketet. Understellet til prosessplattformen i fase 2 av utbyggingen skal leveres våren 2021.

Det nye oppdraget inkluderer prosjektering, innkjøp og fabrikasjon. Kværner skal også stå for utlasting og sjøfesting av det ferdige understellet på en lekter før utseiling til feltet.

Ingeniørarbeidene vil bli utført ved Kværners kontorer i Oslo og starter umiddelbart. Prosjektledelsen skal være basert i Verdal. Her vil prefabrikasjon starte på forsommeren.

Det ferdige understellet vil ha en totalvekt på mer enn 12.300 tonn.

Høyere andel norske leverandører

Equinor understreker at Kværner, som en av hovedleverandørene til Johan Sverdrup, så har langt bidratt med leveranser med god kvalitet, på kost og tid.

– Med denne kontrakten viser Kværner og norsk leverandørindustri at de nok en gang er konkurransedyktige i et internasjonalt marked, sier prosjektdirektør Trond Bokn for Johan Sverdrup.

Han viser til at mer enn 70 prosent av kontraktene i første fase av prosjektet gikk til norske leverandører. Denne nye kontrakten til Kværner er del av andre fase, og her vil andelen norske kontrakter være enda høyere, ifølge Bokn.

Understellet er ikke den første kontrakten Kværner får for andre fase av Sverdrup-utbyggingen. Fra før er de tildelt en kontrakt for fase 2 av Sverdrup, i samarbeid med Aker Solutions gjennom et 50/50 eid samarbeidsselskap, om å gjennomføre ingeniørarbeid, innkjøp og bygging av en ny utstyrsmodul på rundt 5000 tonn for stigerørsplattformen. I tillegg omfatter avtalen modifikasjonsarbeid på feltsenteret, og installasjon- og integrasjonsarbeid ute på feltet i forbindelse med fase 2 av utbyggingen.

Kontraktsverdien er på omkring 3,4 milliarder kroner, som vil deles likt mellom de to selskapene. Kværner vil stå for arbeidet med selve modulen, som vil bli utført ved selskapets spesialiserte anlegg på Stord. For Kværner vil toppbemanningen på prosjektet være rundt 550 personer.

Understell nummer 46 på 45 år

For verftet i Verdal betyr den nye Sverdrup-kontrakten en styrket ordrereserve, med grunnlag for aktivitet for anlegget frem til våren 2021.

Dagens tildeling, sammen med tidligere kontrakter for bygging og leveranse til Valhall Flanke Vest og moduler til produksjonsskipet Johan Castberg, forsterker mulighetene for strategisk utvikling av ekspertisen ved anlegget i Verdal de kommende årene, melder Kværner.

– Vi er veldig glade i dag. Med leveransen av understellet til fase 2 av Johan Sverdrup sammen med resten av ordreboken har vi et godt fundament for kontinuerlig forbedring og langsiktig planlegging rundt videre utvikling av Kværner i Verdal, sier Sturla Magnus, Kværners konserndirektør med ansvar for anlegget i Verdal.

Kværner har levert både understell og dekk til mange av verdens mest krevende offshore prosjekter og har vært en hovedleverandør til majoriteten av Norges olje- og gassplattformer.

– Det nye stålunderstellet vil bli nummer 46 i en serie av stålunderstell fra Kværner i løpet av de siste 45 årene, skriver selskapet.

Også olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) gleder seg over at de ansatte på verftet i Verdal har sikret seg mer og viktig arbeid.

– Feltutbygginger på norsk sokkel gir store, positive ringvirkninger også for næringslivet på fastlandet. Sverdrup-utbyggingen gir alene hele 150.000 årsverk i Norge i perioden 2015–2025. Jeg er stolt på Kværners vegne over at selskapet vant kontrakten om også å bygge det femte stålunderstellet til feltet, sier ministeren.