Krever tosifret millionbeløp fra Bane Nor etter «plunder og heft» langs Mjøsa

Den nye jernbanestrekningen for hastigheter opp mot 200 km/t langs Mjøsa har vært en hodepine for Bane Nor. Først gikk entreprenøren Alpine Bau konkurs. Så måtte togene kjøre sakte på grunn av ujevnheter på kontaktledningen som var uvanlige i verdenssammenheng. Så denne saken.

Eltel vant i sin tid kontrakten for tele og elkraft, langs den 17 kilometer lange strekningen. Kontrakten var verdt 146,2 millioner kroner.

Snart møter elektrogiganten Bane Nor i Oslo tingrett i et forsøk på å få betalt mer for arbeidet.

Strekningen er en viktig del av Dovrebanen og Intercity-forbindelsen til Lillehammer.

Fant årsaken: Bane Nors eksperter har brukt en måned på finne ut av togristingen på Vestfoldbanen

Pengekrangel

Elektrogiganten Eltel krever at Bane Nor til sammen betaler dem over 81 millioner kroner.

Deres største enkeltstående krav i saken gjelder kompensasjon for «plunder og heft». De krever 43 millioner for dette, ifølge sluttinnlegget til Bane Nor.

I store trekk skylder de på forsinkelser på grunn av Alpine Bau-konkursen, samt mangelfull prosjektering av elkraftanlegget på strekningen. De mener Bane Nor må svare for dette. Bane Nor mener derimot at prosjekteringen var forsvarlig.

Teknisk Ukeblad besøkte i 2013 byggeplassen rett etter at Alpine Bau hadde gått konkurs, der Eltel jobbet med kabelkanalene langs det da kommende dobbeltsporet. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Bane Nor er enige i at det har vært forsinkelser, men mener at konsekvensene har vært mindre enn det Eltel påstår.

Statsforetaket gir Eltel mye av skylden for at ting har blitt dyrere:

«Eltel har selv i stor grad opptrådt på en måte som har hemmet produktiviteten i prosjektet: blant annet ved svært mangelfull prosjektplanlegging og ved å la være å øke bemanningen når dette var påkrevd», skriver Bane Nor til retten.

I tillegg krangler Bane Nor og Eltel om prislappen for en rekke endringsordrer på prosjektet. Det er både endringer Eltel har krevd og endringer Bane Nor har bedt om.

– Innkassere flere millioner i dagmulkt

Bane Nor mener på sin side at Eltel skal betale 24 millioner kroner i dagbøter.

Eltel er helt uenig i dette. De peker på at de har nådd fristene i kontrakten til tross for «betydelige utfordringer med tilkomster og prosjektering».

Bane Nor hevder derimot at Eltel har hatt «betydelige problemer med å overlevere kontraktsmessig utført arbeid til kontraktens frister».

Eltel mener Bane Nors praktisering av dagmulkter er urimelig.

«Til tross for at tog trafikkerte sporene innen fristen fastsatt av BN (Bane Nor, red.anm), mener BN å kunne innkassere flere millioner i dagmulkt for enkeltstående mangler, og helt frem til samtlige mangler er utbedret», argumenterer Eltel til retten.

Bane Nor hevder videre at forsinkelsene har oppstått på grunn av grov uaktsomhet og hevder at de derfor kunne kreve mer enn 10 prosent dagmulkt.

Eltel avviser også dette.

Til slutt krever også Bane Nor over 6 millioner på grunn av det de mener er mangler ved Eltels arbeid. Statsforetaket mener at Eltel ikke holdt fristene for å rette manglene, og de leide derfor inn NRC Rail for å rette feil.

«Det har på Fellesprosjektet blitt uvanlig mye reklamasjonsarbeid på elkraft», skrev Bane Nor i et internt notat for ett år siden.

Har invitert Hyperloop til Norge: - De anser Norden som et veldig interessant marked

Ordknappe parter

I årsrapporten for 2016, som er den siste, skriver Bane Nor at det er «(b)etydelig uenighet med entreprenører omkring sluttoppgjøret for flere entrepriser». En av dem er denne.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å innhente en kommentar fra Bane Nor til Eltels påstander. Henning Scheel, som er kontrakt- og markedsdirektør i utbyggingsdivisjonen til Bane Nor skriver dette om saken:



– Saken er en sluttoppgjørstvist etter en elkraft- og teleentreprise på strekningen Langset - Kleverud, forteller han.

– Bane Nor jobber for ryddige og forutsigbare kontrakter og for å forvalte fellesskapets verdier på en best mulig måte innenfor gjeldene lover, regler og vurdering av kravenes rimelighet. Av og til kan vi dessverre oppleve at vi kan se ulikt på noe og at denne uenigheten blir til en tvist der vi må akseptere at vår leverandør ønsker å føre saken for retten, skriver han.

Han ønsker ikke å kommentere ytterligere i forkant av den planlagte rettssaken.

Bane Nor avkrefter at saken har noen sammenheng med den tidligere saktekjøringen på strekningen.

Heller ikke Eltel har mye å si om tvisten nå.

– Partene har forskjellig syn på årsaken til og konsekvensene av flere forhold under prosjektet, og man har sett det nødvendig å søke avklaring på disse forholdene i domstolene, forteller Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel Networks i en epost.

De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i før rettssaken.

Saken starter etter planen 12. mars 2018 i Oslo tingrett, og det er satt av over én måned til pengetvisten.