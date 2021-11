KNM Maud er fikset på nytt – setter kurs mot resten av Nato-styrken

Ti dager etter at det ble meldt at logistikkskipet KNM Maud lå til kai i England med tekniske problemer, skal fartøyet være i god nok stand til å gjenoppta sitt oppdrag for Natos stående maritime styrke, SNMG1.

– Etter en periode med tekniske utbedringer og tester har KNM Maud nå satt kurs for å gjenforenes med den maritime Nato-styrken, melder Forsvaret i ei pressemelding.

Nødvendig avbrudd

«Maud» seilte ut fra Haakonsvern i starten av september, men 1. november kom det fram at skipet hadde vært nødt til å avbryte oppdraget og lå til kai i Portsmouth.

Ifølge Forsvaret skyldtes dette ustabilitet med det skipstekniske systemet IPMS (Integrated Platform Management System), som tilrettelegger automasjon, kontroll og monitorering av fartøyets utstyr.

– Driftsavbruddet var nødvendig av hensyn til sikker drift. Besetningen, Forsvarsmateriell og den britiske IPMS-leverandøren har jobbet intensivt et par uker, og vi har nå et tilstrekkelig grunnlag for sikker drift av farøyet og gjenopptar derfor operasjonen, uttaler flaggkommandør Trond Gimmingsrud, sjef for Marinen, i pressemeldinga.

Der kommer det også fram at det fortsatt gjenstår utbedringer av systemet som FMA vil følge opp, men at dette arbeidet kan gjennomføres senere.

Drivstofforsyning

KNM Mauds rolle i SNMG1 er som såkalt «fleet oiler» – å forsyne den kanadiske fregatten HMCS Fredericton, den nederlandske fregatten Zr.Ms. Van Amstel og den portugisiske fregatten NRP Corte-Real med drivstoff.

Skipet, som etter kontrakten skulle vært levert for over fem år siden, har hatt en svært problematisk innfasing.

I februar i år ble imidlertid en viktig milepæl passert da skipet for første gang gjennomførte en såkalt RAS-operasjon i forbindelse med øvelsen TG-21-1, det som betegnes som «Replenishment at Sea», altså etterforsyning på åpent hav under fart.

Opprinnelig var planen at siste etappe mot klarering for operasjoner skulle skje ved å gjennomføre såkalt «Fleet Operational Sea Training» (FOST) hos britiske Royal Navy i vår/sommer, men dette ble det ikke tid til.

I stedet er det gjennomført en sikkerhetsmønstring i egen regi, av Sjøforsvarets våpenskole KNM Tordenskjold, fikk Teknisk Ukeblad opplyst fra Sjøforsvaret i september.