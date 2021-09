Friskmeldte «Maud» skal være drivstoffstasjon for Nato-styrke

Sju måneder etter at KNM Maud gjennomførte den første operative etterforsyningen av KNM Fridtjof Nansen, er hun klar til å gjøre det samme for allierte fregatter og andre fartøyer.

Forsvarets nye logistikkskip seilte mandag ut fra Haakonsvern og er nå overført til Natos stående maritime styrke, SNMG1, for første gang.

Trygg etter inspeksjon

I Nato-styrken skal KNM Maud fungere som såkalt «fleet oiler» og dermed forsyne drivstoff til den kanadiske fregatten HMCS Fredericton, den nederlandske fregatten Zr.Ms. Van Amstel og den portugisiske fregatten NRP Corte-Real.

Skipet er konstruert for såkalt «Replenishment at Sea» (RAS), altså etterforsyning på åpent hav under fart.

Stabssjef i Forsvarets operative hovedkvarter, kontreadmiral Ole Morten Haugen Sandquist, uttaler at «Maud» vil tilføre Nato-styrken utholdenhet og fleksibilitet. Etter å ha inspisert fartøy og besetning, er han trygg på oppdraget blir løst på aller beste måte.

Den portugisiske fregatten NRP Corte-Real på vei til Tromsø 2. september. Foto: SNMG1

– Deployeringen av «Maud» til SNMG1 gir oss en mulighet til å sammenligne fartøyet og besetningens operative evne med resten av Nato, og det er en verdifull erfaring for oss, sier flaggkommandør Trond Gimmingsrud, som er sjef for Marinen, i ei melding fra Forsvaret.

Han påpeker at de i mange tiår har bidratt til Natos styrker med både fregatter og mineryddere, slik at det er lang praksis de fortsetter, men med ny plattform.

«Mauds» første Nato-oppdrag starter to uker etter at KNM Fridtjof Nansen forlot Haakonsvern for å fullintegreres i en norsk hangarskipstyrke for første gang.

Rakk ikke FOST i England

Det har vært en mildt sagt lang prosess fram til at KNM Maud endelig kunne legger ut på et oppdrag for Nato.

KNM Maud Multirolle-logistikkfartøy bygget hos DSME i Sør-Korea Lengde: 183 meter

Bredde: 25,9 meter

Dypgang: 8,62 m

Deplasement: ~ 27 500 tonn

Fart: >18 knop

To hovedmotorer à 7.500 kW (Wärtsilä)

To dieselgeneratorer à 3.170 kW (Wärtsilä)

To baugthrustere à 1.000 kW (Wärtsilä)

Framdriftstype: Dieselhybrid (CODLOD)

Rekkevidde: 10 000 nautiske mil med en hastighet på 16 knop

Kjernebesetning: 43

Tilleggsbesetning: 116

Våpen: 4 Kongsberg Sea Protector Lastekapasitet Drivstoff: 7.000 tonn diesel (F-75/75) og 300 tonn med helikopterdrivstoff (F-44)

Annen last: >40 stk. 20-fots forsyningscontainere

>200 tonn ammunisjon

To RAS-rigger for overføring av drivstoff i sjøen (Rexroth)

25-tonns dekkskran (Pellegrini)

Medisinsk kapasitet: 48 pasienter

Kan også frakte mindre fartøy og kjøretøy

Arbeidet med å skaffe nytt logistikkfartøy har pågått helt siden 2002, og da det koreanske verftet Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) vant anbudskonkurransen i 2013, ble det avtalt levering innen 30. september 2016.

Da fartøyet omsider ankom Bergen i mars 2019, viste det seg at det fortsatt gjensto vesentlige feil og mangler som måtte rettes opp i.

Først i august 2020 startet den tekniske innkjøringa opp etter en lang periode med retting av garantifeil. Men et par måneder senere ble fartøyet trukket fra Flotex-øvelsen fordi det måtte gjøres reparasjoner og tilpasninger på den såkalte RAS-riggen.

– Ferdigstillelse av KNM Maud er forsinket som følge av at kritiske klasseavvik fremdeles er åpne, og fremdriften i garantiarbeidene påvirkes av Covid-19. Fartøyet planlegges satt i operativ drift med to besetninger i løpet av 2021, forutsatt lukking av eksisterende avvik slik at fartøyet kan klareres for operasjoner, skrev kontreadmiral Rune Andersen, som er sjef for Sjøforsvaret, i april i år, i årsrapporten for 2020.

I februar i år ble en viktig milepæl passert da skipet for første gang gjennomførte en såkalt RAS-operasjon i forbindelse med øvelsen TG-21-1.

Opprinnelig var planen at siste etappe mot klarering for operasjoner skulle skje ved å gjennomføre såkalt «Fleet Operational Sea Training» (FOST) hos britiske Royal Navy i vår/sommer, men dette har det ikke blitt tid til.

I stedet er det gjennomført en sikkerhetsmønstring i egen regi, av Sjøforsvarets våpenskole KNM Tordenskjold, får Teknisk Ukeblad opplyst fra Sjøforsvaret tirsdag.

HMCS Fredericton den første RAS-operasjonen med britiske RFA Tiderace. På dekk på fregatten står et Sikorsky CH-148 Cyclone, mens på logistikkskipet står et Leonardo Helicopters AW101 Merlin. Foto: SNMG1

Tre fregatter

De godt synlige RAS-tårnene rett foran brua på KNM Maud skal i tida framover brukes til å levere drivstoff til SNMG1.

HMCS Fredericton overtok rollen som flaggskip for Nato-styrken etter søsterskipet HMCS Halifax i starten av august. Siden den tid har SNMG1 tilbrakt en periode i Østersjøen, med anløp i Tallinn og deretter Island før de seilte inn til Tromsø i slutten av forrige uke.

HMCS Fredericton har i august besøkt Island og trent med kystvakta og et av deres H225 Super Puma-helikoptre som tidligere var stasjonert i Hammerfest. Det ble operert av Bristow Norway for Equinor og Vår energi fram til Turøy-ulykken. Foto: SNMG1

I august gjennomførte HMCS Fredericton den første RAS-operasjonen med britiske RFA Tiderace, som tilhører Tide-klassen som også KNM Maud er basert på.

HMCS Fredericton tilhører Halifax-klassen og ble levert i 1994. Den har Sikorsky CH-148 Cyclone som embarkert anti-ubåtkapasitet, og det var et slikt helikopter som styrtet da det forberedte seg på å lande på fregatten i april i fjor. Dette skjedde i Det joniske hav da HMCS Fredericton tilhørte SNMG2, og alle seks om bord omkom.

Ifølge det kanadiske forsvarets havarirapport i vår, var svakheter ved fly-by-wire-systemets design og manglende forståelse for hvordan dette kunne slå ut under flyging med autopilot under visse forhold, både hos brukere og leverandør, medvirkende årsaker.

Zr.Ms. Van Amstel ble bygget først på 1990-tallet av Koninklijke Schelde Groep BV (KSG), i dag en del av Damen. Etter at seks av åtte fregatter senere er solgt, er dette nå Koninklijke Marines eneste operative skip i Karel Doorman-klassen.

Også NRP Corte-Real ble bygget tidlig på 90-tallet, av HDW i Kiel. Fregatten er basert på MEKO 200-designet og er ett av tre skip i Vasco da Gama-klassen.