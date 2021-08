Blir borte i åtte måneder: Norsk fregatt skal for første gang inngå i amerikansk hangarskipstyrke

Onsdag morgen forlater KNM Fridtjof Nansen Haakonsvern med kurs mot Norfolk i Virginia i USA.

Nå gjenstår siste klargjøring, opptrening og sertifisering før fregatten skal deployere med USS Harry S. Truman Carrier Strike Group om tre måneders tid.

Dette er første gang en norsk fregatt blir fullt integrert i en hangarskipstyrke og det markerer en viktig milepæl i det norsk-amerikanske forsvarssamarbeidet, skriver Forsvaret.

Varslet i budsjettet

– Dersom Norge i fremtiden skulle bli involvert i en konflikt, er vår evne til å samarbeide effektivt med våre allierte en avgjørende faktor for å kunne håndtere konflikten, uttaler kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle, som er skipssjef på KNM Fridtjof Nansen, i pressemeldinga.

Han og kollegene har i løpet av sommeren gjort fartøyet teknisk klart og sørget for en robust logistikkplan for hele perioden.

Beslutningen ble offentliggjort av statsminister Erna Solberg i mai, selv om planene ble kjent da forslaget til inneværende års statsbudsjett ble lagt fram.

Der kom det fram at Norge forhandlet om å delta med én fregatt i en amerikanskledet flåtegruppe under konseptet «Cooperative Deployment» i en begrenset periode i 2021– 2022, og ventet bare på å motta tilstrekkelig informasjon om seilingsplanene.

F/A-18E Super Hornet, EA-18G Growler, en MH-60R Seahawkog en E-2D Hawkeye på dekket på USS Harry S. Truman i juni 2021. Foto: Petty Officer 3rd Class Benjamin

Varmere strøk

– Hovedaktiviteten planlegges til Atlanterhavet og Middelhavet, men det er mulig det blir deployeringer også utenfor Natos kjerneområder, het det i forsvarsbudsjettet.

Begrunnelsen for å sende fregatten ut på tokt med hangarskipstyrken ble oppgitt å være for å styrke evnen til norsk maritim deltakelse i aktiviteter som bygger opp under evne til kollektivt forsvar, fremme interoperabilitet med amerikanske sjøstridskrefter og legge til rette for amerikansk forsterkning av Europa og Norge i krise og krig.

Av Norges fire fregatter har det fram til nylig kun vært KNM Fridtjof Nansen som har hatt evnen til å kunne delta i operasjoner i atskillig varmere havområder enn de som finnes rundt vår egen kyst. Men i juni varslet verftet Navantia at de var ferdig med såkalt «tropikalisering» også på KNM Roald Amundsen.

– Fregattene ble bygget med kjøling tilpasset den tids bruk, det vil si operasjoner i Nord-Europa. Nå ser vi at det i økende grad er behov for dem andre steder. Med denne oppgraderingen utvider vi vår operasjonsradius og har nå to fartøyer med kapasitet til å stille i internasjonale operasjoner der det kreves tropikalisering, sa kommandørkaptein Torill Herland, kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, til Teknisk Ukeblad tidligere i august.

Storøvelse i Norge

Hangarskipet USS Harry S. Truman (CVN-75) er flaggskipet i Carrier Strike Group 8 (CCSG-8) som også består av jagere i Arleigh Burke-klassen tilhørende Destroyer Squadron 28 (DESRON 28) og missilkrysseren USS San Jacinto.

Det er luftvingen CVW-1 som opererer fra hangarskipet med fire F/A-18E/F Super Hornet-skvadroner, en skvadron med EA-18G Growler, som brukes til elektronisk krigføring, en skvadron med AEW-flyene E-2D Hawkeye-skvadron (luftbåren tidlig varsling), en skvadron med transportflyet C-2A Greyhound samt to helikopterskvadroner satt opp med MH-60R Seahawk.

Dette er ett av ti hangarskip i Nimitz-klassen. Etter over to år med testing dro det ut på sitt første oppdrag i november 2000.

USS Harry S. Truman tilbragte lengre tid i norsk farvann for tre år siden, da det deltok i storøvelsen Trident Juncture.

Fra juli i 2020 har hangarskipet vært inne til vedlikehold på Norfolk Naval Shipyard (NNSY) før det etter gjennomførte sjøprøver i mai igjen var klart for nye oppdrag. Nå i august har US Navy publisert bilder av USS Harry S. Truman som utfører forberedende øvelser i Atlanterhavet.

Etter ti måneders vedlikehold forlot USS Harry S. Truman Norfolk-verftet i mai 2021 med «Give 'em hell» malt på baugen. Dette er en referanse til slagordet støttespillerne til USAs 33. president brukte. Foto: Petty Officer 2nd Class Steven E

Nå venter samtrening med blant annet KNM Fridtjof Nansen, det som kalles «Composite Training Unit Exercise» (Comptuex), i oktober.

– I perioden fremover skal fregatten delta på felles opptrening og sertifisering sammen med hangarskipsstyrken i USA, før de skal være klare til å løse oppdrag i november/desember. Fregatten forventes ikke tilbake til Haakonsvern før april 2022, opplyser Forsvaret.