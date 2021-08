Nå kan Norge sende to fregatter til operasjoner i tropiske farvann

Av Norges fire fregatter i Nansen-klassen har det fram til nå kun vært KNM Fridtjof Nansen som har hatt evnen til å kunne delta i operasjoner i atskillig varmere havområder enn de som finnes rundt vår egen kyst.

Nå er også fregatten Roald Amundsen klargjort for denne typen oppdrag, et modifiseringsarbeid som betegnes som «tropikalisering».

– Det gjør det mulig å kjøle ned hele fartøyet, inkludert vitale rom og systemer, noe som er nødvendig for å kunne operere fartøyet under tropiske forhold, forklarer kommandørkaptein Torill Herland, som er kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret.

Blir mal for nye oppgraderinger

Det statseide spanske verftet Navantia, som bygde fem F100-fregatter for Norge fra starten av 2000-tallet, inngikk kontrakt med norske Forsvarsmateriell (FMA) om tropikaliseringsjobben i juli i fjor.

Oppgraderinga ble utført i forbindelse med planlagt tungt vedlikehold, nærmere bestemt tiårsklassing, på KNM Roald Amundsen. Arbeidet pågikk i perioden januar til juni 2021, både i Bergen og på verftet i Ferrol nordvest i Spania.

Blant annet er de tre kjøleanleggene skiftet ut, og kjølesystemene i maskinrommene er modifisert. Selv om komfort for besetningen ikke er motivasjonen, vil den sentrale kjøleenheten sende kald luft gjennom ventilasjonsanlegget som alle rom vil nyte godt av – inkludert lugarer.

KNM Roald Amundsen er nå «tropikalisert», slik at fregatten også kan operere i varmere farvann enn det som befinner seg her i Sunnylvsfjorden. Foto: Mats Hjelmeland / Forsvaret

Mens det var skarpe fronter mellom Navantia og FMA en periode etter Helge Ingstad-havariet, er tonen en annen i dag. I ei pressemelding fra verftet uttaler prosjektleder Espen Holtar i FMA at Navantia er en kompetent og pålitelig leverandør som har evnet å levere i henhold til opprinnelige og nye krav i prosjektet.

FMA kommer til å bruke dette som modell for framtidige oppgraderinger på de fire gjenværende fartøyene i Nansen-klassen.

Hangarskipsgruppe

Fra før er det altså kun KNM Fridtjof Nansen som har hatt evnen til å operere i varmere havområder. Høsten 2009, tre og et halvt år etter levering, seilte fartøyet til Aden-bukta for å bidra til å beskytte internasjonal skipstrafikk.

– Fregattene ble bygget med kjøling tilpasset den tids bruk, det vil si operasjoner i Nord-Europa. Nå ser vi at det i økende grad er behov for dem andre steder. Med denne oppgraderingen utvider vi vår operasjonsradius og har nå to fartøyer med kapasitet til å stille i internasjonale operasjoner der det kreves tropikalisering, sier Herland.

Hun viser blant annet til at Fridtjof Nansen kommende høst for første gang inngår som en fullintegrert del av en amerikanskledet hangarskipsstyrke som er underlagt US Navys 6. flåte med hovedbase i Napoli i Italia.

Ifølge Sjøforsvaret er hovedhensikten med «Cooperative Deployment» å vise alliert samhold og markere tilstedeværelse i sikkerhetspolitiske interesseområder. Generalprøven blir noen ukers øvelse (Comptuex) i USA i oktober før KNM Fridtjof Nansen seiler ut sammen med hangarskipsgruppa mot slutten av året.

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, skal det ikke foreligge planer om tropikalisering av KNM Thor Heyerdahl og KNM Otto Sverdrup.