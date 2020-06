Foreløpig rapport: Sikorsky-helikopteret styrtet i sjøen i den siste svingen før landing

Det kanadiske Sikorsky CH-148 Cyclone-helikopteret var i ferd med å lande på fregatten HMCS Fredericton da det mistet kontrollen og styrtet i havet.

En foreløpig havarirapport, som ble publisert mandag, gir en mer detaljert forklaring av hva som skjedde med helikopteret da det havarerte i Det joniske hav utenfor kysten av Hellas onsdag 29. april.

Mens selve hendelsesforløpet begynner å bli kartlagt, gjenstår det fortsatt å nøste opp i hvorfor og hvordan ulykken kunne skje.

Det er fortsatt for tidlig å si noe sikkert fra eller til, men ulykken kan ha relevans her til lands ettersom den involverer en militær versjon av S-92A som norsk petroleumsnæring er helt avhengig av.

I ferd med å lande

Helikopteret, med kallesignalet «Stalker 22», opererte fra fregatten HMCS Fredericton som en del av den ene av Natos to stående fregatt- og destroyerstyrker (SNMG2).

Ifølge den foreløpige rapporten hadde Cyclone-helikopteret vært ute på rekognosering og var i ferd med å lande da det først fløy først forbi skipet på babord side, fra akter mot baug. Der gjorde helikopteret først en venstresving og fløy tilbake i medvind. Deretter gjennomførte flygerne en siste venstresving for å forberedte innflyginga til fregattdekket, og det var her helikopteret kom ut av kontroll.

– I denne siste, komplekse manøvreringa nær skipet, responderte ikke helikopteret slik besetningen forventet, heter det i rapporten.

Der kommer det videre fram at dette skjedde i lav høyde, uten noen mulighet for å redde seg ut av situasjonen, og at helikopteret gikk i sjøen med stor kraft. Helikopteret ble ødelagt og samtlige seks om bord omkom.

Fokus på flysystemer og menneskelige faktorer

Foreløpig er det for tidlig å si om den utløsende ulykkesårsaken kan knyttes til teknisk svikt eller menneskelige faktorer. Kanadiske myndigheter sier at den videre undersøkelsen fokuserer på begge disse årsakssammenhengene. Det kan også fort være en kombinasjon av dem som var medvirkende til ulykken.

At helikopteret ikke responderte som forventet er heller ikke ensbetydende med at det var teknisk feil eller andre uregelmessigheter ved helikopteret som påvirket hendelsesforløpet.

Og dersom en teknisk feil var den direkte årsaken eller blant de medvirkende årsakene til ulykken, er det ikke gitt at dette er en iboende feil som også kan finnes eller oppstå på de sivile S-92A-helikoptrene som er så viktig for norsk luftfart og oljebransje.

For det er enkelte vesentlige forskjeller på disse versjonene. Et eksempel, som i lys av det rapporterte hendelsesforløpet er naturlig å trekke fram, er at CH-148 er utstyrt med fly-by-wire (FBW), altså elektronisk styring. Dette systemet har tidlig i helikopterets operative liv vist seg å være beheftet med feil, noe som førte til at CH-148-flåten ble satt på bakken også i 2017 før produsenten utviklet en programvareoppdatering.

FBW er ikke så vanlig i helikopterverdenen, men det finnes på noen militære maskiner, eksempelvis på NH90. Bell 525 Relentless blir det første sivile helikopteret med FBW.

Har ferdsskriverdata

Kanadiske myndigheter har nettopp avsluttet arbeidet med å heve vrakdeler fra rundt 3.100 meters dyp, ved hjelp av innleid hjelp fra EDT Hercules og en Remora-rov fra US Navy. Disse fraktes til Italia før de sendes videre til Canada.

Havariinspektørene har fra tidlig av hatt tilgang til data fra ferdsskriver og taleregistrator. Helikopteret var utstyrt med en utvendig montert såkalt «Recorder Beacon Airfoil» (RBA) som flyter.

Det er det kanadiske forsvaret som undersøker ulykken («The Department of National Defence’s Airworthiness Investigative Authority»), med støtte fra den amerikanske helikopterprodusenten Sikorsky. Deres foreløpige rapporter betegnes som «From the Investigator» (FTI).

– FTI-rapporten peker ut områder vi vil fokusere på i den videre undersøkelsen, men det er gjenstår enormt med arbeid for å kunne forstå eksakt hva slags omstendigheter som bidro til ulykken, uttaler oberst John Alexander som er sjef for forsvarsdepartementets undersøkelsesorgan.

De øvrige 16 Cyclone-helikoptrene står fortsatt på bakken. I forbindelse med FTI-rapporten opplyser sjefen for det kanadiske luftforsvaret, generalløytnant Al Meinzinger, at de jobber med en plan for hvordan helikoptrene kan settes i drift igjen, uten at han gir noe tidspunkt for dette.

Det er kun Canada som opererer CH-148, som de til slutt skal ha 28 av. Tidlig operativ evne (IOC) ble erklært for et par år siden, og full operativ evne er planlagt i 2025.