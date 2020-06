Sikorsky må redesigne presidenthelikopteret: Kan ødelegge plena utenfor Det hvite hus

Det er mange krav å forholde seg til når man skal utvikle et nytt helikopter. Er det snakk om redningshelikopter, kan det for eksempel dreie seg om rekkevidde og redningskapasitet. Men for det litt mer nisjepregede produktet presidenthelikopter, har kravdokumentene noen mer spesielle områder.

Et av kravene til USAs kommende presidenthelikoptrene er for eksempel at det skal kunne lande foran Det hvite hus uten å ødelegge plena.

Her har produsenten Sikorsky så langt ikke lykkes med sine VH-92A. Det kommer fram i den årlige gjennomgangen av alle større forsvarsanskaffelser som den amerikanske riksrevisjonen (United States Government Accountability Office, GAO) publiserte (pdf) onsdag.

Varme

Det er US Navy som leder denne anskaffelsen som totalt dreier seg om 23 modifiserte versjoner av Sikorsky S-92A som vi også kjenner fra norsk sokkel.

Hittil er det produsert seks testhelikoptre, og det vil være å overdrive å lese noen krise i VH-92A-programmet ut fra revisjonsrapporten. Men det er deres oppgave å peke på svakheter og risiko, og noen områder har de blinket ut:

– Så langt har Navy ikke lykkes med å demonstrere at de kan oppfylle kravet om å lande på «White House South Lawn» uten å forårsake skade. Varme fra hjelpemotoren og/eller eksos fortsetter å skade plena under visse forhold, skriver GAO.

Ifølge riksrevisjonen pågår det et arbeid for å finne løsninger, som dreier seg om designendringer på helikopteret, samt endre operasjonelle prosedyrer og kanskje også behandle graset på en eller annen måte.

Denne måneden går VH-92A-programmet inn i fasen som kalles «Initial Operational Test and Evaluation» (IOT&E) på marineflybasen Patuxent River i Maryland på USAs østkyst. De første maskinene skal settes i drift i januar 2021 og er utsatt med tre måneder. Det har ikke noe med plena å gjøre, men med problemer med å få stabilitet på kommunikasjonssystemet (MCS).

Det første testflyet, kalt «Engineering Development Model 1» (EDM-1), gjennomførte de to første flygingene ved Sikorsky-hovedkontoret i Stratford, Connecticut 28. juli 2017.

Vraket AW101

Det er Marine Helicopter Squadron One (HMX-1) som skal operere disse helikoptrene som har kallesignalet «Marine One» når presidenten er om bord.

I dag er det VH-3D, Sea King-helikoptre lignende dem vi har i vår egen 330 skvadron, som sammen med VH-60N brukes til å transportere presidenten, regjeringsmedlemmer og andre høytstående personer.

En stund så det ut som at HMX-1 skulle gjøre akkurat som 330-skvadronen, nemlig å erstatte Sea King med AW101. I 2005 vant Leonardo Helicopters (daværende AgustaWestland) kontrakten om å levere presidenthelikopter til USA med en AW101 med nye motorer og avionikk og som fikk navnet VH-71 Kestrel.

– VH-71-programmet ble kansellert av forsvarsdepartementet på grunn av kostnadsoverskridelser, forsinkelser og ytelseskrav som ikke ble møtt, skriver GAO nå.

Arbeidet Leonardo hadde lagt ned var ikke bortkastet. De brukte denne versjonen som grunnlag for en ny sar-plattform. Dette ble til den italienske csar-versjonen («combat sar») AW101-611 som den norske versjonen AW101-612 baserer seg på.