Slik foregår det når KNM Maud endelig gjør det hun kan best

Da KNM Maud kom hjem til Bergen i mars 2019, var gleden kortvarig. Det nye logistikkfartøyet fikk kjapt seilingsforbud da det ble avdekket vesentlige feil og mangler.

Snart to år senere kan Sjøforsvaret og våre allierte endelig se fram til en viktig kapasitet: «Maud» nærmer seg klar til bruk. Tirsdag ettermiddag ble en viktig milepæl passert da skipet for første gang gjennomførte operativ etterforsyning av et annet fartøy.

Se video av den såkalte RAS-operasjonen øverst i saken.

Sjøforsvarets største

To tårn som kan overføre drivstoff til to skip samtidig, regnes som KNM Mauds viktigste verktøy. Skipet er konstruert for såkalt «Replenishment at Sea» (RAS), altså etterforsyning på åpent hav under fart.

De godt synlige RAS-tårnene rett foran brua på KNM Maud brukes altså til forsyning av diesel, helikopterdrivstoff og ferskvann. Det var fregatten KNM Fridtjof Nansen, som er tilbake på sjøen etter vedlikehold tidligere i år, som var mottaker.

KNM Maud Multirolle-logistikkfartøy bygget hos DSME i Sør-Korea Lengde: 183 meter

Bredde: 25,9 meter

Dypgang: 8,62 m

Deplasement: ~ 27 500 tonn

Fart: >18 knop

To hovedmotorer à 7.500 kW (Wärtsilä)

To dieselgeneratorer à 3.170 kW (Wärtsilä)

To baugthrustere à 1.000 kW (Wärtsilä)

Framdriftstype: Dieselhybrid (CODLOD)

Rekkevidde: 10 000 nautiske mil med en hastighet på 16 knop

Kjernebesetning: 43

Tilleggsbesetning: 116

Våpen: 4 Kongsberg Sea Protector Lastekapasitet Drivstoff: 7.000 tonn diesel (F-75/75) og 300 tonn med helikopterdrivstoff (F-44)

Annen last: >40 stk. 20-fots forsyningscontainere

>200 tonn ammunisjon

To RAS-rigger for overføring av drivstoff i sjøen (Rexroth)

25-tonns dekkskran (Pellegrini)

Medisinsk kapasitet: 48 pasienter

Kan også frakte mindre fartøy og kjøretøy

Når man ser de to fartøyene sammen, kommer dimensjonene også bedre fram. KNM Maud er det største skipet Sjøforsvaret noen gang har hatt og er nesten 50 meter lenger og har fem ganger så stor tonnasje som fregattene i Fridtjof Nansen-klassen.

Første gang KNM Maud gjennomførte et RAS-oppløp var allerede på vei hjem fra det koreanske DSME-verftet. Dette skjedde utenfor San Diego i februar 2019, og US Navy stilte med USS Lake Champlain i Ticonderoga-klassen.

Snart FOST

Det er ikke bare Marinens, men også våre alliertes flåtestyrker som har ventet på «Maud». Skipet har ifølge Sjøforsvaret en attraktiv logistikk-kapasitet, som også er etterspurt i Nato, så det vil bli lagt merke til at Norge nå har anskaffet et slikt viktig fartøy som også kan brukes i alliansen eller i andre internasjonale operasjoner.

Den første RAS-operasonen skjedde i forbindelse med den norskledede øvelsen TG-21-1, som er bygget rundt det norske, tyske, nederlandske og engelske ubåtsjefskurset. Her inviteres allierte nasjoner til å øve i et flernasjonalt miljø i et utfordrende kyst- og fjordsystem.

Etter det Teknisk Ukeblad nå får opplyst, er planen fortsatt at KNM Maud skal gjennomføre «Fleet Operational Sea Training» (FOST) hos britiske Royal Navy i løpet av de nærmeste månedene slik at fartøyet kan oppnå full operativ evne til høsten.