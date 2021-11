Nye tekniske problemer for KNM Maud – ligger til kai i England

KNM Maud har med rette hatt et skandalestempel på seg, men etter at den tekniske innkjøringa omsider kunne starte opp, har situasjonen for det nye logistikkskipet sett langt bedre ut.

For knappe to måneder siden seilte skipet ut fra Haakonsvern og ble overført til Natos stående maritime styrke, SNMG1, for første gang.

Men det ser ut til å ha vært for tidlig å friskmelde fartøyet. Det opplever nå tekniske problemer og ligger til kai i Portsmouth sør i England.

Fortsatt barnesykdommer

Ifølge ei pressemelding fra Forsvaret opplever fartøyet ustabilitet med det skipstekniske systemet IPMS («Integrated Platform Management System» som tilrettelegger automasjon, kontroll og monitorering av fartøyets utstyr.

– Personell fra Forsvarmateriell (FMA) og teknikere fra utstyrsleverandør jobber sammen om bord for å feilsøke, avdekke og utbedre problemet, heter det i meldinga mandag.

Her uttaler kontreadmiral Rune Andersen, som er sjef for Sjøforsvaret, at KNM Maud har hatt en veldig bra høst og sørget for utholdenheten til alle fartøyene i SNMG1 i et hektisk program i Nord-Atlanteren.

KNM Maud Multirolle-logistikkfartøy bygget hos DSME i Sør-Korea Lengde: 183 meter

Bredde: 25,9 meter

Dypgang: 8,62 m

Deplasement: ~ 27 500 tonn

Fart: >18 knop

To hovedmotorer à 7.500 kW (Wärtsilä)

To dieselgeneratorer à 3.170 kW (Wärtsilä)

To baugthrustere à 1.000 kW (Wärtsilä)

Framdriftstype: Dieselhybrid (CODLOD)

Rekkevidde: 10 000 nautiske mil med en hastighet på 16 knop

Kjernebesetning: 43

Tilleggsbesetning: 116

Våpen: 4 Kongsberg Sea Protector Lastekapasitet Drivstoff: 7.000 tonn diesel (F-75/75) og 300 tonn med helikopterdrivstoff (F-44)

Annen last: >40 stk. 20-fots forsyningscontainere

>200 tonn ammunisjon

To RAS-rigger for overføring av drivstoff i sjøen (Rexroth)

25-tonns dekkskran (Pellegrini)

Medisinsk kapasitet: 48 pasienter

Kan også frakte mindre fartøy og kjøretøy

– Samtidig er det et faktum at noen av barnesykdommene fortsatt gjør seg gjeldende, særlig med det skipstekniske datasystemet. Vi er i tett dialog med den britiske leverandøren og optimistiske med tanke på at dette vil løse seg. Men av sikkerhetshensyn vil det bli et driftsavbrudd inntil alt er løst, sier han.

I Nato-styrken fungerer «Maud» som såkalt «fleet oiler» og forsyner drivstoff til den kanadiske fregatten HMCS Fredericton, den nederlandske fregatten Zr.Ms. Van Amstel og den portugisiske fregatten NRP Corte-Real.

Egen regi i stedet for FOST

Det tok sin tid før KNM Maud kunne dra ut på sitt første Nato-oppdrag.

Arbeidet med å skaffe nytt logistikkfartøy har pågått helt siden 2002, og da det koreanske verftet Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) vant anbudskonkurransen i 2013, ble det avtalt levering innen 30. september 2016.

Da fartøyet omsider ankom Bergen i mars 2019, viste det seg at det fortsatt gjensto vesentlige feil og mangler som måtte rettes opp i.

Først i august 2020 startet den tekniske innkjøringa opp etter en lang periode med retting av garantifeil. Men et par måneder senere ble fartøyet trukket fra Flotex-øvelsen fordi det måtte gjøres reparasjoner og tilpasninger på den såkalte RAS-riggen.

I februar i år ble en viktig milepæl passert da skipet for første gang gjennomførte en såkalt RAS-operasjon i forbindelse med øvelsen TG-21-1.

Opprinnelig var planen at siste etappe mot klarering for operasjoner skulle skje ved å gjennomføre såkalt «Fleet Operational Sea Training» (FOST) hos britiske Royal Navy i vår/sommer, men dette ble det ikke tid til.

I stedet er det gjennomført en sikkerhetsmønstring i egen regi, av Sjøforsvarets våpenskole KNM Tordenskjold, fikk Teknisk Ukeblad opplyst fra Sjøforsvaret i september.