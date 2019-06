KNM Helge Ingstad: Etterforskningen blir ikke ferdig før sommeren likevel

Politiet har tidligere satt som mål å bli ferdig med etterforskningen av kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS før sommeren.

Det målet kommer de ikke til å nå, ifølge Ole Bjørn Mevatne, Vest politidistrikts påtaleansvarlige.

– Det er flere grunner til det. Sommeren nærmer seg brått, og flere går ut i ferie. Vi venter også på Havarikommisjonen sitt arbeid, sier han.

Avdelingsdirektør i Havarikommisjonen Dag Sverre Liseth leder granskingen og har lovet å holde seg innenfor sine egne retningslinjer om å levere rapport senest 12 måneder etter ulykken.

Hans lovnad er å levere en helt eller nesten ferdig rapport nøyaktig på årsdagen for ulykken, 8. november.

Påtaleavgjørelse drøyer

Mevatne sier politiet er i dialog med kommisjonen og at det kan hende saken tas til påtalemessig beslutning før Havarikommisjonen leverer sin ferdige rapport.

– Vi vet sånn noenlunde hva de tenker, sier han.

Uansett vil selve beslutningen om hvorvidt det skal tas ut tiltale eller ikke trolig drøye til godt utpå høsten.

Mevatne påpeker at ting tar tid i en stor sak som denne. En lang rekke instanser må få muligheten til å uttale seg før beslutningen tas – alt fra Sjøfartsdirektoratet til Riksadvokaten.

Fire instanser undersøker nå ulykken

Sjørettsprofessor Trond Solvang ved Nordisk institutt for sjørett har uttalt til VG at han ikke ser det som usannsynlig at tankskipet Sola TS gis en del av skylden for kollisjonen. Blant annet seilte skipet med fulle dekkslys, noe som er i strid med sjøveisreglene, og gjorde det vanskelig å se skipets lanterneføring.

I havarikommisjonens foreløpige rapport kom det frem at mannskapet på KNM Helge Ingstad trodde lysene på tankskipet kom fra et stasjonært objekt i tilknytning til land. Tankbåtrederiet kan maksimalt belastes med omtrent 400 millioner kroner for skadene på fregatten, ifølge sjøloven. Summen regnes ut med utgangspunkt i fregattens tonnasje.

Vaktsjefen på fregatten, losen på tankskipet og en ansatt på trafikksentralen på Fedje har fått status som mistenkte etter ulykken.

I tillegg til politiet og Havarikommisjonen, har Stortinget enstemmig vedtatt en offentlig ekstern gransking av ulykken. Forsvaret undersøker også ulykken, og skal komme frem til en beslutning om hvordan Norges operative evne skal gjenopprettes etter tapet av fregatten.

Reparasjon, nybygg eller mindre fartøy?

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har sagt til TU at han trolig vil anbefale departementet å gå for nybygg fremfor å reparere fregatten.

I Forsvarsmateriells tilstandsrapport står det at kostnadene for å reparere KNM Helge Ingstad vil ligge på 12-14 milliarder kroner, mens kostnadene ved kjøp av et nytt tilsvarende fartøy er mellom 11 og 13 milliarder kroner.

En viktig vurdering er om det vil være best å kjøpe en ny fregatt, eller gjenopprette den operative evnen på andre måter. Forsvarssjefen har uttalt at det alltid er fornuftig å erstatte en fregatt med en ny fregatt, men vil også vurdere å anskaffe flere mindre fartøyer.

Eksperter TU har snakket med mener det er mer hensiktsmessig å gå for mindre plattformer, enn å bygge en ny fregatt.