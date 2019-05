Havarikommisjonen leverer sin Helge Ingstad-rapport på årsdagen for forliset

Nå har Havarikommisjonen gjennomført de aller fleste intervjuene som angår kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden i fjor.

Det opplyser avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth som leder granskingen. Nå gjenstår det i hovedsak å kartlegge det han beskriver som organisasjonsmessige forhold som kan ha bidratt til hendelsen.

Det vil si at kommisjonen skal gå gjennom organisatoriske forhold ved både Sola TS, Fedje trafikksentral (VTS) og Forsvaret.

– Hvor langt inn i organisasjonene vil dere gå? I hvilken grad vil dere for eksempel granske hvordan rederiet som eier Sola TS er organisert?

– Det er klart at vi kan gå svært langt her. Akkurat hvor vi setter grensen er det foreløpig vanskelig å si, men alt vi gransker må naturligvis ha relevans til ulykken. Dette var et samspill mellom flere aktører hvor en rekke barrierer sviktet som kunne bidratt til å forhindre kollisjonen. Vil vil prøve å gi det fulle bildet, sier Liseth til TU.

Ikke nødvendigvis komplett

I politietterforskningen, som trolig vil stå klar før sommeren, er tre personer mistenkt: losen på Sola TS, vaktsjefen på fregatten og en ansatt ved trafikksentralen på Fedje.

Liseth sier at Havarikommisjonen skal avlevere en rapport på årsdagen for ulykken, 8. november 2019 - uavhengig om granskingen er helt ferdig.

– Om denne rapporten vil omfatte et hvert aspekt ved hendelsen gjenstår å se, men vi vil levere noe 8. november - det er vårt absolutte mål. Så er det mulig vi legger frem en supplerende rapport, eller en ny fullstendig rapport, på et senere tidspunkt, sier Liseth.

Han forsikrer om at rapporten som leveres 8. november vil være gjennomarbeidet og etter all sannsynlighet vil stå seg godt for ettertiden, selv om den ikke nødvendigvis er komplett.

Vil forsikre seg om at de har forstått intervjuene riktig

– Hvorfor tar det minst et år å ferdigstille denne rapporten?

– Hvis dette kun handlet om å finne hendelsesforløpet og de direkte sammenhengene mellom hva som skjedde rundt ulykken, ville ikke dette tatt lang tid. Det krevende arbeidet er å finne de bakenforliggende årsakene, som skal bidra til læring og at dette ikke skjer igjen, sier Liseth.

– Det er mange aktører og vi vil være sikre på at vi har forstått intervjuene våre riktig. Vi vil la alle parter som har uttalt seg til oss bli hørt, så vi er inne i en del høringsprosesser nå som tar tid.

Sola TS må maksimalt betale 400 millioner

Politiet er foreløpig i rute med sin etterforskning, og regner med å ta saken til påtalemessig avgjørelse før sommeren. De er nå i ferd med å gjøre nye avhør av de involverte, etter at de sammen med havarikommisjonen foretok en observasjonsseilas med Sola TS og et av søsterskipene til KNM Helge Ingstad.

Den påtalemessige avgjørelsen vil imidlertid kunne drøye utover høsten.

Sjørettsprofessor Trond Solvang ved Nordisk institutt for sjørett har uttalt til VG at han ikke ser det som usannsynlig at tankskipet Sola TS gis en del av skylden for kollisjonene. Blant annet seilte skipet med fulle dekkslys, noe som er strid med sjøveisreglene, og gjorde det vanskelig å se skipets lanterneføring.

I havarikommisjonens foreløpige rapport kom det frem at mannskapet på KNM Helge Ingstad trodde lysene på tankskipet kom fra et stasjonært objekt i tilknytning til land. Tankbåtrederiet kan maksimalt belastes med omtrent 400 millioner kroner for skadene på fregatten, ifølge sjøloven. Summen regnes ut med utgangspunkt i fregattens tonnasje.