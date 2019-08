Klyngen vil på cruise – bruker VR for å spare tid og penger

Ålesund: Unni Grebstad tar på seg Virtual Reality-masken (VR) og en kontroller i hver hånd.

En stor skjerm på veggen viser det samme som Grebstad ser inne i masken. Hun manøvrerer rundt i et digitalt skip og ser på alle elementer i en passasjerlugar.

– Det er fantastisk god oppløsning. Vi kan se farger og tekstur veldig godt, sier Grebstad.

Hun er salgs- og markedsdirektør i skipsmøbelprodusenten Shipnor, som er att av 34 leverandørselskaper som er med i en cruiseskip- og fergesatsing i regi av GCE Blue Maritime.

Unni Grebstad i Shipnor har flere eksempler på hvordan VR har gjort kunder mer fornøyde med innredning og avdekket konflikter med plassering av innredning. Foto: Tore Stensvold

Under fellesbetegnelsen «In2Cruise – Norwegian Cruise and Ferry Group», tar de 34 selskapene i bruk digital teknologi, maskinlæring, kunstig intelligens og Virtual Reality («kunstig virkelighet») for å utvikle og demonstrere produktene for potensielle kunder.

Digital testing

3D-tegninger og GA av et 93 meter langt ekspedisjonsskip er lagt inn i DigiCats VR-verktøy. Her kan alle mulige leverandører «teste ut» sitt utstyr. Foto: Vard/Coral Expeditions

Norsk katapult Nasjonal ordning som legger til rette med fasiliteter, utstyr og kompetanse slik at bedrifter raskere kan utvikle og teste, simulerer og visualisere prototyper. Senteren får offentlig støtte. Det er fem katapultsentre: Manufacturing Technology

Future Materials

Ocean Innovation

Sustainable Energy

DigiCat «VS Norway»: En felles VR-plattform (virtual reality) – et samarbeid mellom GCE Blue Maritime Cluster, Norwegian Cruise and Ferry Group og DigiCat (Norsk Katapult)Vard har stilt plantegninger og 3D-modell av et 93 meter langt konseptskip med 120 lugarplasser til disposisjon.

Sammen med det digitale katapultsenteret i Ålesund kunnskapspark, DIGICAT, er det bygget opp et virtuelt cruiseskip, «VS Norway». Det digitale og virtuelle cruiseskipet er basert på 3D-tegninger fra skipsdesigner og verftsgruppen Vard.

Med relativt enkle grep kan utstyrsleverandørene «legge inn» sine produkter i den digitale modellen.

– Det har gitt mange aha-opplevelser for utstyrsleverandørene, som av og til må tilbake til PC og DAK-program og justere på produktene, eller skipsdesignere må inn i 3D-tegningene og endre og justere GA (general arrangement), sier Oddbjørn Hatløy i Ålesund kunnskapspark.

Show it

Unni Grebstad sier at VS Norway og VR (virtual reality) har endret hele markedsføringen for Shipnor og flere andre i gruppa.

Oddbjørn Hatløy har sett på dekksmaskineri med VR-briller. Foto: Tore Stensvold

DigiCat laget to mobile VR-løsninger som de leide ut og ble brukt under Nor-Shipping i juni. Shipnor brukte ett av settene.

– Det var utrolig nyttig. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger og kontakter å følge opp, sier Grebstad.

Misfornøyd mannskap

Hun kommer fra kommunikasjonsselskapet Doxacom, som hjalp en annen innredningsleverandør, NMI i Molde, med VR. Erfaringene NMI og Doxacom gjorde, viste at VR har et stort potensial.

– Alle snakker om digitalisering, men få vet hvordan de skal ta det i bruk. Det får vi gjort her i DigiCat, sier Grebstad.

Hun viser til et konkret eksempel der VR bidro til å endre innredningen på et fiskefartøy før det var for seint.

– Rederiet og mannskapet var ikke fornøyd med den planlagte innredningen på fiskefartøyet «Geir». Verken arrangement, møbler eller farger falt i smak. Med VR fikk vi enkelt demonstrert og vist alternativer. Kunden gjorde noen nye valg og ble veldig fornøyd, sier Grebstad.

Vard har designet et nytt cruiseskip der norske leverandører kan eksperimentere og teste ut sitt utstyr i 3D med VR-briller (virtual reality). Illustrasjon: VARD

Oddbjørn Hatløy og Frank Emblemsvåg (med VR-briller på) i DigiCats laboratorium i Ålesund Kunnskapspark. Foto: Tore Stensvold

Digitalt sug

Kommunikasjonsdirektør Frank Støyva Emblem i GCE Blue Maritime påpeker den unike mulighet klyngen gir, og ikke minst den digitale katapulten.

–VR (virtual reality) har blitt et viktig verktøy for den maritime utstyrsindustrien. Det er et stort sug etter kunnskap og digital kompetanse. For hvert enkelt selskap er det uoverkommelig. Men når vi slår sammen kreftene og samarbeider, blir terskelen mye lavere og alle kan ta del, sier Emblem.

GCE Blue Maritime og DigiCat samarbeider med NTNU om det virtuelle cruiseskipet, som er basert på et reelt fartøy. Vard har stilt plantegninger og 3D-modell av et 93 meter langt skip til disposisjon.

Alle utstyrsleverandører, også konkurrenter, kan teste ut sine produkter i den digitale modellen.

– Dette er et fantastisk verktøy både for dem som utvikler produktene, og for dem som skal kjøpe. De kan se ulike leverandørers løsninger for blant annet broløsning, pumper og innredning i VR-modellen før de bestemmer seg, sier Oddbjørn Hatløy.