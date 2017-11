Kleven i hamskifte: Kaprer kontrakter i nye markeder

Diamantutvinningsselskapet De Beers Marine Namibia har inngått en intensjonsavtale med Kleven om å bygge et 177 meter langt spesialfartøy.

I forrige uke ble en kontrakt på et 77 meter kortere luksus-ekspedisjonsskip også sikret.

Samtidig varsler Kleven at det går mot lederskifte. Denne uka ble det klart at konsernsjef Ståle Rasmussen forlater skuta.

Kunde sikret driften

I en pressemelding heter det at Rasmussen og styret er enige om å starte en prosess for å finne en etterfølger. Rasmussen sier at det viktigste for ham var å berge Kleven gjennom en tøff periode.

I september ble verftet reddet ved å få inn nye selskaper på eiersiden, deriblant den største kunden. Hurtigruten og dets eier kom sammen med tyske Lürssen, og en del eksisterende eiere inn med ny kapital. Hurtigruten ASA har to store ekspedisjonsskip under bygging ved verftet og er interessert i å holde driften gående.

Styreleder Leif Teksum sier at styret setter pris på at Rasmussen fortsetter som konsernsjef til en ny er på plass.

Konsernsjefen og eierne kan i hvert fall slå fast at Kleven ser ut til å kapre nye kontrakter i nye markeder - etter at olje- og gassektoren så å si har sluttet å bestille offshoreskip.

Norsk design

Allerede i 2014, rett før offshorenedturen, sikret Kleven seg kontrakt på et spesialskip til diamantselskapet DeBeers for diamantleting. Det har vist seg å være et velfungerende fartøy som har gjort eieren lysten på ett til.

I juni i fjor leverte Kleven et 113 meter langt og 22 meter bredt havbunnsgruveskip til DeBeers.

Det er Marin Teknikk i Gurskøy som skal designe det nye gruveskipet, spesialutviklet for å lete etter diamanter og edelsteiner på havbunnen.

Marin Teknikk designet også det forrige skipet, med betegnelsen MT 6022, en ombygget versjon av et offshore konstruksjonsskip. SS «Nujoma» er 113 meter langt og 22 meter bredt og ble levert i juni 2016. Det er beregnet på operasjoner ned til 150 meters dyp.

Det nye skipet har betegnelsen MT 6027, er det største Marin Teknikk har designet og vil bli det største Kleven Verft noen gang har hatt på sin bedding.

Konsernsjef Ståle Rasmussen i Kleven er svært fornøyd med intensjonsavtalen, som han mener alle parter har intensjon om å konvertere til fast kontrakt i løpet av første halvår 2018.

Fortsetter suksessoppskrift

Ifølge prosjektsjef Mike Curtis i DeBeers, har SS Nujoma vært en suksess fra dag en med god kvalitet på prøvene og et drivstoff-forbruk som er 30 prosent lavere enn ventet.

– Vi er svært fornøyd med skipet og samarbeidet med Marin Teknikk og Kleven. Det nye prosjektet er et naturlig neste steg, sier Curtis i en pressemelding.

Marin Teknikk opplyser at det vil være plass til 109 personer om bord i det 27 meter brede og 177 meter lange skipet. Det blir spekket med utstyr, utviklet av DeBeers for å utvinne diamanter fra et 4-5 meter tykt sedimentlag. Sedimentene er ført med strømmen i elva Oranje over en periode på rundt 3 millioner år.

Norge-Polen

Fartøyets framdriftssystem blir diesel-elektrisk med frekvensstyrte azimuth-thrustere. Skipet vil ha relativt sett lavt drivstofforbruk og utslipp og får derfor ECO Clean Design-notasjon, opplyser Marin Teknikk. Skipet får DP (dynamisk posisjonering) og 4P ankringssystem.

– Denne kontrakten er veldig gledelig og sikrer mye arbeid for våre ansatte i Norge og Polen, sier administrerende direktør Svein-Rune Gjerde i Marin Teknikk i en pressemelding.

Ekspedisjonsskip

For Kleven er intensjonsavtalen den andre gode nyheten på kort tid. Fredag 17. november ble det inngått kontrakt på bygging av et 100 meter langt ekspedisjonsskip.

Kundens navn er ikke oppgitt, men skipet skal utvikles i samarbeid med tyske Lürssen og norske Salt Ship Design. Lürssen er verdenskjent for design og bygging av store luksusyachter.

– Med over 140 års historie i luksusyachtmarkedet, er Lürssen det desidert mest erfarne og kunnskapsrike selskapet i bransjen, sier Rasmussen.

Luksus for framtida

– Vi er stolte over at de har valgt Kleven som sin langsiktige partner for utvikling av framtidsretta, høyteknologiske fartøy. Dette første fartøyet skal blant anna ha en stor og avansert batteripakke, legger han til.

Ekspedisjonsskipet vil bygges og teknisk sluttført og delvis innredet i Ulsteinvik, mens sluttutrustning vil finne sted hos Lürssens anlegg Blohm+Voss i Hamburg.

– Kombinasjonene av Lürssens verdensledende design og Klevens moderne og robotiserte produksjonsanlegg, vil gi kundene et kvalitetsprodukt uten like, sier Rasmussen i en pressemelding.