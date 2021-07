Kinesisk versus tysk Tesla Model Y: Du kan vente, men prisen blir muligens høyere

På fredag overrasket Tesla med å fortelle at crossoveren Model Y vil leveres i Norge i august. Bilene er allerede produsert og på vei til belgiske Zeebrugge.

Sjef Elon Musk har tidligere sagt at europeiske Model Y vil komme fra fabrikken som er under oppføring i Grünheide, utenfor Berlin i Tyskland. Bilene som kommer i august er imidlertid produsert ved Teslas fabrikk i Shanghai i Kina.

Dermed foregår det nå en aktiv diskusjon på sosiale medier: Bør man gå for en kinesiskprodusert bil nå eller vente til bilene ruller ut fra den tyske fabrikken?

Musk har flere ganger twitret om forbedringene som kommer ved Berlin-fabrikken: Karosseriet skal ikke lenger settes sammen av mange små deler - gigantiske maskiner skal støpe fronten og bakparten av karosseriet i hele deler. Fabrikken vil også bruke de nye, større 4680-batteriene med høyere energitetthet som skal bli en integrert del av bilens chassis. I tillegg får fabrikken et nytt lakkverksted med bedre kvalitet på lakken og muligens flere farger.

Det er likevel usikkert når fabrikken er klar for å produsere. Musk har tidligere sagt at de starter produksjonen i slutten av 2021, med oppskalering neste år. I tillegg vet man faktisk ikke hvordan de tyske bilene blir - og hvilke barnesykdommer den nye teknologien eventuelt bringer med seg.

Joda, du kan vente

Først: Kan man i det hele tatt vente med å ta ut bilen dersom man allerede har bestilt den?

Ja, du kan gi beskjed til Tesla om at du vil vente på de tysk-produserte modellene. Selv om det står i kontrakten at kunden samtykker å «ta imot levering av ditt Kjøretøy innen en uke etter Klardatoen», kan kunder som tar kontakt med et servicesenter spesifisere at de vil vente på en bil fra Grünheide.

Prisen på Model Y i Norge har gått opp i alle fall to ganger siden den ble mulig å bestille for omtrent to år siden. De tidligste kundene la inn depositum for en bil som kostet rundt 65.000 kroner mindre enn den gjør nå. Tar man imot bilen i august, får man samme pris som da man bestilte. Gjelder dette også dersom man venter på den tyske bilen?

Nei, det er ikke sikkert. I kontrakten står det at «Selv om vi vil forsøke å imøtekomme din forespørsel, samtykker du i at den er avhengig av tilgjengelighet og du kan bli utsatt for potensielle prisøkninger på grunn av eventuell prosjusteringer som er gjort siden din opprinnelige Bestillingsdato».

Tesla-kontrakten spesifiserer at man kan få prisøkninger på grunn av eventuelle prisjusteringer som er gjort etter bestillingsdato.

Tesla vil med andre ord prøve å imøtekomme prisen du la inn reservasjon på, men har samtidig full mulighet til å justere den.

Flere på sosiale medier sier de har fått beskjed om at de kan beholde den fordelaktige prisen, men Tesla vil etter hva vi forstår vente med å avgjøre dette til de tyske leveransene starter.

Små og store endringer

Så hvor mye bedre blir tyskproduserte Model Y sammenliknet med bilene fra Shanghai-fabrikken? Det er heller ikke særlig enkelt å svare enkelt på. Tesla gjør hele tiden små og store endringer på bilene sine. Mange av endringene gjør produksjonsprosessen raskere og billigere.

Noen av endringene, som for eksempel den strukturelle batteripakken med større battericeller, kan potensielt øke rekkevidden på bilene med et tosifret antall prosent.

Samtidig vet vi ikke hvordan Tesla vil ta ut en eventuell gevinst av høyere energitetthet. Kanskje de vil putte inn mindre batteripakker i hver bil, noe som kan gi lavere vekt og dermed mer energieffektive biler. Tesla har som kjent gått vekk fra å oppgi hvor stor batteripakke hver bil har, og opererer kun med angivelser som "Long Range" og "Standard Range".

505 kilometer er ikke endelig rekkevidde

De Shanghai-produserte Model Y vil få endringene Tesla har kommet med i det siste, som oppvarmet ratt, HEPA-filter og den nye midtkonsollen med to trådløse ladere. Den karakteristiske horisontale trefjøla på dashbordet strekker seg ut langs bildørene, slik som på oppdaterte Model 3.

Bakdelen av bilens karosseri blir støpt i én del, slik det allerede gjøres for Model Y ved den amerikanske fabrikken i Fremont.

Kinesiske Model Y bruker sylindriske 2170-celler, men det er usikkert hvilken batterikjemi som brukes og hvor stor kapasitet batteriet har.

Merk at den angitte WLTP-rekkevidden på 505 kilometer i Teslas Model Y-konfigurator kun er et estimat, ikke endelig typegodkjente tall. Etter hva TU forstår typegodkjennes bilen for Europa i disse dager, og endelig WLTP-rekkevidde vil komme før leveringene starter i august.

Dersom vi endrer region i Teslas bestillingkonfigurator for Model Y til Hong Kong eller Macau (som begge sannsynligvis får Model Y fra Shanghai) endres WLTP-rekkevidden til 542 kilometer. Det gir forhåpninger om at WLTP-rekkevidden blir lengre enn dagens estimat, men dette vet vi altså ikke enda.

Vi har selvfølgelig spurt pressesjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge om alle elementene i denne saken. Han ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til Teslas nettsider og kontrakten.

Aldri vært bedre utvalg

Spørsmålet koker ned til hvilket behov man har, samt om man trenger bilen snarest mulig. Det kan være tryggere å gå for en kinesisk bil som allerede er produsert i mange tusen eksemplarer, fremfor en tysk modell med nye ny teknologi. Samtidig risikerer du at din nyeste storinvestering er teknologisk litt utdatert når Tesla får opp produksjonen fra Grünheide neste år.

Et tredje alternativ er naturligvis å se seg om etter en annen kandidat blant det voksende utvalget av elektriske SUV-er. Nå finnes det biler som kan konkurrere på mange områder, som ladeegenskaper og smarte løsninger, komfort eller byggekvalitet. Det har altså aldri vært vanskeligere å bestemme seg for neste elbil.