Tesla Model Y utsatt – kan komme fra Kina

Tesla Model Y, den SUV-aktige storebroren til Model 3, er en av bilene det knytter seg store forventninger til i år.

Bilen har allerede rullet rundt i USA et drøyt år, men Tesla-sjef Elon Musk har twitret at europeiske kjøpere må vente til Berlin Brandenburg-fabrikken er ferdig. Der skal Model Y produseres og toges opp til Norge.

Og det kan virke som om norske kjøpere må smøre seg med enda litt mer tålmodighet.

For i kvartalspresentasjonen mandag står det at produksjon og levering fra den tyske fabrikken vil skje sent i 2021: «In Europe, buildout of Gigafactory Berlin is continuing to move forward, with production and deliveries remaining on track for late 2021», skriver bilprodusenten i presentasjonen.

Formuleringen forsøker å få det til å fremstå som om bilene ikke er forsinket, men inntrykket er et annet dersom man har fulgt med på Teslas bestillingssider for Model Y over tid.

Fra tidlig 2021 til sent 2021

Frem til februar i år stod det at produksjonen «forventes å begynne tidlig i 2021». I februar endret Tesla tidsangivelsen og skrev at produksjonen starter opp «i midten av 2021». Etter kvartalspresentasjonen mandag kveld har Tesla nå endret teksten igjen: «Est. levering: Sent i 2021», står det nå.

Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, vil ikke kommentere spørsmålet om forsinkelser. Han henviser til formuleringen i kvartalspresentasjonen.

– Det vil bli gitt mer informasjon nærmere leveringsstart, sier Roland.

Dermed kan det virke som mange norske Model Y-kjøpere må vente til 2022 med å ta levering, ettersom produksjonen gjerne begynner i det små før den skaleres opp.

Model Y fra Kina?

Kan du ikke vente med å få Model Y? Det er muligens én setning i presentasjonen som åpner opp for raskere levering. Under beskrivelsen av fremgangen i Berlin-fabrikken står det følgende: «In the meantime, we will continue to increase import volume to Europe.»

Ettersom Berlin-fabrikken skal produsere Model Y, kan man tolke siterte setning som at Tesla planlegger å importere Model Y til Europa fra Kina eller USA. Tesla begynte å levere ut Shanghai-produserte Model Y i januar ifølge kinesiske Xinhuanet, og produksjonsoppskaleringen skal ha kommet langt. Dermed er det absolutt mulig at de første norskregistrerte Model Y kommer fra Kina.

I presentasjonen står det også at eksporten av biler fra Shanghai-fabrikken til Europa fortsetter som planlagt.

Elon Musk har tidligere twitret at Model Y produsert i Berlin Brandenburg vil få mange tekniske nyvinninger, blant annet de nye og større battericellene Tesla utvikler. Batteriet skal også bygges inn som en bærende del av chassiset. Videre skal chassiset foran og bak støpet i én del. I tillegg skal lakkeringsmaskinen som brukes være ny og bedre. Musk har sagt at alle disse nyvinningene medfører risiko for utsettelser.