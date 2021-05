Kinesisk teknologigigant lanserer førerløs drosjetjeneste

Søndag rullet Kinas første autonome drosjer ut på veien. Teknologigiganten Baidu, som står bak drosjetjenesten, blir dermed det første selskapet som kommersialiserer førerløs kjøring i Kina. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Imidlertid beveger drosjene seg fortsatt i en relativt liten radius. Rundt 10 førerløse drosjer reiser for tiden frem og tilbake mellom åtte stopp fordelt på en tre kilometer lang strekning i Shougang Park vest i Beijing.

Hver tur koster 30 yuan, som tilsvarer knapt 40 norske kroner, og robottaxien bestilles gjennom appen Apollo Go.

Beltet må på

Passasjerene må være mellom 18 og 60 år, og drosjen kjører ikke før passasjerene har registrert seg, satt i setet og festet sikkerhetsbeltene.

Parken har tidligere huset et anlegg som produserte jern og stål. I dag fungerer den som en turistattraksjon, og neste år vil den danne rammen for vinter-OL i Beijing.

Og da drosjene bega seg ut på strekningen, var det flere ganger behov for at systemet skulle trykke på bremsen når fotgjengere og turister beveget seg rundt i parken, skriver AP.

Uten personale bak rattet

Baidu, kjent for sine søkemotorer, har testet førerløs kjøring på offentlige veier siden 2020. 210.000 passasjerer i tre byer har blitt transportert med selvkjørende drosjer.

Dette er imidlertid første gang det blir satt ut drosjer på offentlig vei uten sikkerhetspersonell bak rattet. Imidlertid vil det fortsatt være sikkerhetspersonell i bilens passasjersete.

I en pressemelding opplyser selskapet at målet er å lansere drosjetjenesten i 30 kinesiske byer i løpet av de neste tre årene.

Stor fokus på førerløse biler

Men det er ikke bare Kina som prøver seg på selvkjørende drosjer.

Waymo, et datterselskap av Google-eieren Alphabet, lanserte en lignende tjeneste for noen måneder siden i den amerikanske byen Phoenix, hvor biler er godkjent for å kjøre.

Transportselskapet Uber har også tidligere utforsket muligheten for flygende og førerløse drosjer.

I tillegg utvikler og tilfører flere og flere bilprodusenter utviklede førerassistansesystemer, de såkalte ALKS-systemene, til bilene sine, akkurat som regjeringer rundt om i verden løpende diskuterer om autonome kjøretøyer skal være lovlige på offentlige veier.

Blant annet har den britiske regjeringen nettopp sendt på høring et forslag om å tillate ALKS-systemene på britiske veier.

Autopilot uten sjåfør

Men utviklingen av de selvkjørende kjøretøyene gir anledning til kontinuerlig debatt i offentligheten.

Det amerikanske magasinet Consumer Reports har blant annet nettopp demonstrert i en prøvekjøring hvordan Teslas autopilotfunksjon kan aktiveres uten en fører bak rattet.

Testkjøringen kom i kjølvannet av en bilulykke i Texas nylig, der to personer omkom.

Ifølge politirapporten fra ulykken var det angivelig ingen sjåfør bak rattet, mens førerassistansesystemet var aktivert.

Artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.