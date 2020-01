Fremtiden er her allerede. I hvert fall i Phoenix, Arizona der det Google-relaterte selskapet Waymo allerede har flere hundre biler som kjører rundt med passasjerer – men uten sjåfør. Waymo har 1500 aktive brukere i Phoenix, som bestiller sin sjåførløse drosje via Waymos egen app, eller gjennom Lyft. Selskapet har også en førerløs vareleveringstjeneste i Phoenix.

– Ambisjonen vår er å skape verdens mest erfarne sjåfør, kunne toppsjef John Krafcik nylig fortelle i et liveintervju på CES i Las Vegas.

Waymo har rundt 600 selvkjørende biler. Her fra selskapets base i Chandler, Arizona. Foto: Waymo

Krafcik kunne fortelle at Waymo har passert 20 millioner miles – over 32 millioner kilometer – uten sjåfør. Det tilsvarer å kjøre 800 ganger rundt kloden, eller å gjøre 40 turer til og fra månen. For ikke å snakke om 1400 års kjøreerfaring for den gjennomsnittlige amerikanske sjåfør.

Slik oppleves Waymos førerløse taxier. Video: The Verve

– Vi vil skape verdens mest erfarne sjåfør, sier Waymo-sjef John Krafcik. Foto: Waymo

Bare mindre uhell

Der konkurrenten Uber har opplevd at en deres selvkjørende biler var årsak til en dødsulykke, har Waymo kun opplevd mindre alvorlige uhell. En av dem skjedde i 2018, da en Chrysler krasjet i et autovern på en motorvei i California. Årsaken skal ha vært at denne bilen hadde sjåfør, som sovnet ved rattet og kom bort i gasspedalen, som deaktiverte selvkjøringsmodusen.

Kan kjøpe 20.000 Jaguar

Bilene som kjører hodeløst rundt i Arizona, er hvite hybrider av typen Chrysler Pacifica. I nær fremtid skal Waymo begynne å bruke elektriske biler, og selskapet har inngått en avtale med Jaguar om kjøp av inntil 20.000 Jaguar I-Pace.

Waymo, som eies av Googles morselskap Alphabet, vurderer å utvide til flere andre amerikanske storbyer. Selskapets første I-Pace-biler kjører allerede rundt i California. Selskapet har nemlig tillatelse til å kjøre sjåførløst i California, men de har ikke lov til å ta betalt for sine tjenester.