Kinesisk passasjerfly på vintertesting svippet innom Norge

Vi omgir oss til daglig med kinesiske produkter, men kinesiskproduserte fly er enn så lenge uvanlig kost i Vesten.

De som hadde øynene med seg på Bergen lufthavn sist helg, kunne observere en sjelden fugl stå parkert:

En ARJ-21 på vintertesting, eid av fabrikken Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), fløy gjennom nordisk luftrom og tilbragte hele et par dager på Flesland.

Vintertesting

Det var Check-in.dk som omtalte saken først, med referanse til en forumtråd på airliners.net.

Teknisk Ukeblad får opplyst fra Avinor på Bergen lufthavn at ARJ-21-flyet kom fra Helsinki fredag og ble stående parkert på Flesland fram til søndag, da det fløy videre til Island. På Flesland ble flyet tatt hånd om av GA Partner.

ARJ21 på vintertesting i 2014. Foto: Comac

Det nærmer seg ti år siden ARJ-21 fløy for første gang, men fortsatt er det kun levert fire eksemplarer til lanseringskunden Chengdu Airlines i tillegg til at det er bygget fire testfly. Prosjektet er kraftig forsinket, noe som slettes ikke er uvanlig i luftfartsindustrien, også for langt mer erfarne flyprodusenter.

ARJ21 var utenlands på testing første gang for fire år siden, da en av maskinene fløy til USA for å teste ytelsene i isingforhold.

De første to flyene ble levert for litt over to år siden. Den siste tida er det gjennomført en rekke såkalte rutetilpasningsflygninger nordøst i Kina, med base på Harbin Taiping lufthavn, for å gjøre klart til vinteroperasjoner med flytypen.

Chengdu Airlines har planer om å sette inn ARJ21-700 på regionale ruter i Heilongjiang-provinsen senere i år. Selskapet har fra før 27 fly i Airbus A320-familien.

Airbus med ultra-rekkevidde: Skal fly verdens lengste flyrute

Kopi?

Grunnmodellen ARJ21-700 har plass til opp til 90 passasjerer og en rekkevidde på 1.200 nautiske mil. Maksimal avgangsvekt er 40 tonn. Det jobbes også med en ER-versjon som kan fly 2.000 nautiske mil, og en forlenget ARJ-21-900.

Skroget på ARJ21 minner en del om McDonnell Douglas-designen fra 60-tallet. Foto: Wikimedia Commons

Man trenger ikke være noen dreven flyspotter for å se likheter mellom ARJ-21 og flyene DC-9/MD-80/90/B717 som opprinnelig ble laget av amerikanske McDonnell Douglas. Kombinert med det faktum at MD-80/90 på 1980- og 90-tallet ble lisensprodusert i en del eksemplarer i Kina av selskaper som i dag inngår i Comac, er det mange som mener at det var mer enn verktøy fra sluttmonteringsfabrikken som ble med videre på ferden til kinesisk flyindustri.

Et DC-9-41 fra SAS Foto: Wikimedia Commons

Dette er åpenbart noe som står høyt på Comacs dagsorden å tilbakevise, ettersom første setning i beskrivelsen av ARJ-21 på deres egne hjemmesider handler om at dette er et fly som både er utviklet og produsert i Kina med basis i deres egne immaterielle rettigheter.

Det som er på det rene, er at Comac også på ARJ-21 har lent seg på utenlandsk flyindustri. Avionikken leveres av Rockwell Collins, mens framdriften besørges av to General Electric CF34-10A-motorer som hver leverer 78,5 kN skyvkraft, har en viftediameter på 135 cm og et bypassforhold på 5:1. Varianter av disse GE-motorene brukes blant annet også på flytyper ARJ-21 kan sammenlignes med, som kanadiske Bombardiers CRJ-serie og brasilianske Embraers E-jet-familie.

Vingene på ARJ-21, som i motsetning til MD-80/90 har oppoverbøyde vingetipper («winglets»), har ukrainske Antonov bidratt til å designe.

Comac oppgir at de har bestillinger på 453 fly fra 21 kunder, de aller fleste av dem er kinesiske.

Jomfruferd i januar: Putin ønsker seg privatfly-versjon av det supersoniske bombeflyet

C919

Comac er også i ferd med å utvikle et noe større fly, C919, som er designet for å konkurrere med de to totalt dominerende kort- og mellomdistanseflyene fra Boeing og Airbus, altså B737 Max og A320 Neo.

Comac C919 tar av for første gang fra Pudong lufthavn 5. mai 2017. Bilde: ALY SONG

C919 ble rullet ut av hangaren og vist fram for første gang høsten 2015, og gjennomførte sin jomfruferd 5. mai i fjor.

Smalbuksflyets grunnversjon har 158-168 passasjerseter og en rekkevidde på 2.200 nautiske mil (4.075 km). De første flyene utstyres med CFM Leap-1C-motorer. Planen er at C919 etter hvert skal benytte kinesiske flymotorer. AVIC Commercial Aircraft Engines (ACAE) er det statlige selskapet som er i ferd med å utvikle motoren CJ1000. Her har GKN Aerospace Norway på Kongsberg vunnet kontrakten om å levere akslinger.