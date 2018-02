Putin ønsker seg privatfly-versjon av det supersoniske bombeflyet

På tampen av 1968 klarte russiske Tupolev å slå vestlig flyindustri på målstreken og var i lufta med Tu-144 et par måneder før Concorde fløy første gang.

50 år senere er det kanskje Tupolev som igjen blir først med å gjeninnføre sivile fly som er kapable til å fly raskere enn lydens hastighet.

Flyet kan bli en sivil versjon av det strategiske bombeflyet Tu-160 eller en nydesignet forretningsjet som henter teknologi fra bombeflyet.

Dette kom fram da den oppgraderte versjonen Tu-160M2 fløy for første gang 25. januar.

Russlands president Vladimir Putin var til stede under jomfruferden med Tu-160M2. Foto: UAC

UAC har planene klare

President Vladimir Putin var til stede på Kazan-fabrikken i republikken Tatarstan, 700 kilometer øst for Moskva, da jomfruferden fant sted torsdag. Og ifølge AIN var det han som bragte på bane muligheten for å lage en sivil versjon av bombeflyet som er i stand til å fly to ganger lydens hastighet.

AIN skriver at dette av de fleste ble avfeid som brusing med fjærene, helt til sjefen det statseide morselskapet United Aircraft Corporation (UAC) i etterkant bekreftet at de jobber med et sivilt overlydsfly der de kan bruke teknologi og designløsninger hentet fra Tu-160.

Det kan for eksempel gjelde de nye motorene som brukes på Tu-160M2. Mens hver av de fire Kuznetsov NK-32-motorene i den originale Tu-160 leverer 137 kN skyvkraft (245 kN med etterbrenner), skal de oppgraderte NK-32-02-motorene yte mer og dessuten være mer effektive slik at flyene får forbedret rekkevidde.

Jomfruferden med Tu-160M2 25. januar Foto: UAC

UAC viste fram modellen av et nytt privatfly («supersonic business jet», SSBJ) på flymessa MAKS utenfor Moskva i fjor sommer. Kilder AIN har snakket med, antyder at et slikt fly kan bli ferdig designet og klar for produksjon i løpet av sju år, forutsatt at de kan bruke allerede eksisterende motorer.

I etterkant av disse utspillene har det russiske industri- og handelsdepartementet gått ut med ei melding der de understreker behovet for nye sivile overlydsfly. Deres anslag tilsier at det russiske markedet alene etterspør 20-30 fly og at det internasjonale markedet er betydelig.

Over 30 tonn titan i hvert fly

36 år etter at Tu-160 fløy første gang, er Tupolev nå i ferd med å starte opp igjen serieproduksjon av det digre bombeflyet som er i stand til å bære 40 tonn våpen og fly i en hastighet på Mach 2. Flyet har Nato-kodebetegnelsen «Blackjack», men kalles gjerne «Den hvite svane» hjemme i Russland.

I november ble det første eksemplaret av Tu-160M2, som blant annet har nye motorer, ny avionikk og våpenstyring, rullet ut og vist fram for offentligheten.

Ambisjonen er å bygge 50 nye fly og oppgradere den eksisterende flåten på 16 maskiner. Samtidig er Kazan-fabrikken bygget om og modernisert for å ta hånd om den nye generasjonen Tu-160, blant annet med det Tupolev sier er verdens største anlegg for elektronstrålesveising av titan.

Tu-160 flyr oppvisning under seiersdagparaden i Moskva. Bilde: Vitaly V. Kuzmin

Tu-160 har en nettovekt på rundt 110 tonn. Av dette er cirka 30 prosent titan. Den største enkeltkomponenten veier seks tonn og skal bære lasten av mekanismen for de dreibare vingene. Flyet har altså variabel vingegeometri, med dreiepunktet like utenfor motorene.

Også Russlands nyeste kampfly, Sukhoi Su-57, har nettopp fløyet med nyutviklet motor. Testflygningen gikk fra Gromov flyforskningsinstitutt i Zjukovskij, like sørøst for Moskva, i desember.

Ny supersonisk æra

Så langt i luftfartshistorien er det laget bare to supersoniske passasjerfly. Det ene kjenner de fleste, Aérospatiale-BAC Concorde.

Tu-144 med de karakteristiske canardvingene utfelt over Paris dagen før det styrtet i 1973. Foto: Wikimedia commons

Det andre, Tupolev Tu-144, var før Concorde både med jomfruferden (31. desember 1968) og til å fly raskere enn Mach 2. Men en ulykke på Paris air show i 1973 bidro til at «Concordski» først ble satt i drift i november 1977. Det ble bare noen ytterst få passasjerflygninger før flytypen ble tatt ut av drift etter havari nummer to året etter.

Det har ikke vært sivile overlydsfly i drift siden Air France og British Airways parkerte sine Concorde-fly for godt i henholdsvis mai og oktober 2003. Nå kan det se ut som at vi står overfor en ny supersonisk æra i sivil luftfart. Ved siden av disse russiske ambisjonene, er det flere prosjekter som har pågått noen år i USA.

For eksempel jobber Nasa med å ta fram stillegående overlydsfly i et utviklingsprogram som heter «Quiet Supersonic Technology» (QueSST) der de samarbeider med Skunk Works/Lockheed Martin. Boom Supersonic har jobbet i tre år med et passasjerfly som kan frakte rundt 50 passasjerer i en hastighet på Mach 2,2, og har Virgin Galactic og Japan Airlines inne som kunder og investorer.

