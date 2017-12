Her flyr Russlands første stealthfly med de nye og kraftigere motorene

Russland gjør en kledelig sen entré til femtegenerasjons kampfly-selskapet, men kan fort bli midpunktet med sin Sukhoi Su-57.

Åtte år etter jomfruferden er Russlands første stealthyfly et viktig steg nærmere operativ kapasitet etter at det nå har fløyet for første gang med de nyutviklede motorene.

Gjenopptar produksjonen: Russlands nybygde supersoniske bombefly skal i snart i lufta

Ved Moskva

Det var Sukhoi-fabrikkens sjefstestflyger Sergej Bogdan som gjennomførte den 17 minutter lange flygningen, heter det i rapporten fra det russiske industri- og handelsdepartementet. Testflygningen gikk fra Gromov flyforskningsinstitutt i Zjukovskij, like sørøst for Moskva.

Sukhoi Su-57 er verdens tredje flygende femtegenerasjons kampfly. De to andre er F-22 Raptor fra Lockheed Martin/Boeing, som har vært operativt i 10-12 år, og ikke minst Lockheed Martin F-35 Lightning II som vi er i ferd med å bli bedre kjent med her hjemme etter at de tre første flyene nå har startet testing på Ørland flystasjon.

Det daværende PAK FA fløy for første gang fra Sukhoi-fabrikkens rullebane i Komsomolsk-on-Amur helt sørøst i Russland 29. januar 2010, også dette med Bogdan i cockpit, mens testfly nummer to var hovedattraksjonen på MAKS 2011 utenfor Moskva året etter.

Det er denne andre prototypen, T-50-2, som nå har fått installert de nye motorene.

Forsinkelser

Den nye motoren er designet fra blanke ark og har ikke noe offisielt navn ennå, kun «izdeliye 30». Den sies å levere mer skyvekraft samtidig som at den er lettere, mer effektiv og mindre vedlikeholdskrevende enn Saturn AL-41F1-motorene som er benyttet fram til nå. Motorene som er brukt i test og utvikling er en tilpasset versjon av motorene som sitter i Su-35S.

Ifølge Forsvarets forsvarsinstitutt (FFI) er nettopp motorprogrammene noe av det som er blitt mest rammet av forsinkelser som følge av de brutte båndene med Ukraina.

Som de fleste andre kampflyprogram har også Su-57 måtte tåle en del forsinkelser. Bilde: Sukhoi

– Tradisjonelt har russisk forsvarsindustri basert noe av produksjonen sin på deler fra ukrainske underleverandører. Etter at Ukraina brøt alt slikt samarbeid i 2014, har denne produksjonen blitt forsinket. Flere hundre komponenter ble rammet av handelsbruddet, og rundt 30 prosent av dem hadde ikke fullgode russiske ekvivalenter. Handelsbruddet har blant annet forsinket produksjonen av transportfly, gassturbiner og flymotorer med flere år, skriver FFI i rapporten «10 år med russisk forsvarsmodernisering» fra november.

PAK-FA-utviklingen startet rundt 2000. Russiske myndigheter skisserte tidlig en tidsplan som tilsa jomfruferd tidlig i 2010. Den ble holdt. Men samtidig ble det sagt at kampflyet skulle settes i tjeneste i 2015. Nå ser det ut til at flyet kan bli operativt tidligst i 2019.

I fjor brukte Russland 5,3 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt

(BNP) på forsvar, og landet er i absolutte tall det landet som bruker mest på

penger på forsvaret etter USA og Kina.

– Ikke så «stealthy» som F-35

Mange av detaljene rundt multirolleflyet Su-57 holder naturlig nok Russland for seg selv. Men det er åpenbart at det utstyres med avansert avionikk, avanserte sensorer, som aesa-radar, og evne til å bære avanserte våpen internt.

I departementsmeldinga hevdes det at systemet vil være overlegent alle andre fly i denne klassen.

Det er nå ni Su-57-prototyper som deltar i flytestprogrammet. Bilde: Sukhoi

Imidlertid har det kommet rapporter fra deres indiske samarbeidspartnere som stiller spørsmål om Su-57 virkelig er/blir så suverent som russerne påstår.

Sukhoi og Hindustan Aeronautics Limited (HAL) har i ti år jobbet sammen med en versjon av flyet til det indiske «Fifth Generation Fighter Aircraft»-programmet (FGFA).

I oktober siterte Defense News anonyme kilder høyt oppe i det indiske flyvåpenet som da hadde rapportert til det indiske forsvarsdepartementet skepsis til om flyet vil oppfylle kravene som er satt og om det vil oppnå kapasiteter på høyde med F-35.

Noe av kritikken går på at flyet ikke er så «stealthy» og har så liten radarsignatur og god snikeevne som F-35.

Indisk Su-30 MKI (nederst) sammen med britisk Eurofighter Typhoon. Bilde: Photograph by Geoffrey Lee, Planefocus Ltd

HAL har fra før blant annet bygget Su-30MKI på lisens.

India inngikk kontrakt på 36 Dassault Rafale fra Frankrike i fjor høst, og har også tenkt å supplere tomotorsflyene med en mengde énmotors kampfly. Saab konkurrerer om denne kontrakten med Jas-39E Gripen.