Her ruller Airbus ut flyet med ultra-rekkevidde - skal fly verdens lengste flyrute

A350 XWB Ultra Long Range er ikke flyet for deg som blir svett på ryggen med tanken på særlig mer enn et par timer ombord i

Passasjerflyet er konstruert for å kunne fly 9.700 nautiske mil (nesten 18.000 kilometer), eller hele 20 timer, nonstop.

Nå har ultrarekkeviddeflyet nettopp blitt rullet ut fra sluttmonteringsfabrikken som Airbus har på sitt hovedkvarter i Toulouse i Frankrike. Her skal det gjennom en rekke bakketester før de to Rolls-Royce Trent XWB-motorene hektes på under vingene og det kan fly for første gang.

Mer drivstoff, mer effektivt

Den økte rekkevidden i forhold til standard A350-900 oppnås delvis ved en del aerodynamiske forbedringer, som forlengede «winglets» (oppoverbøyde vingetipper), og et modifisert drivstoffsystem som skal gjøre det mulig å frakte 24.000 liter ekstra drivstoff (17 prosent økning) uten å montere flere drivstofftanker. Maksimal avgangsvekt (MTOW) er 280 tonn.

En av de synlige endringene på A350-900ULR er wingletsene.

Singapore Airlines er lanseringskunde på ULR-versjonen og skal sette det i drift senere i år på ruter til og fra USA. Blant annet blir det et comeback for det som lenge var den lengste flyruta uten mellomlanding, mellom Singapore og New York.

Singapore Airlines fløy denne ruta fram til høsten 2013 med A340-500 med kun businessklasse. Korteste distanse mellom Changi (SIN) og Newark (EWR) er 8.285 nautiske mil (15.344 kilometer), men det flys litt omvei for å utnytte jetstrømmene, slik at den reelle distansen typisk vil være rundt 8.700 nautiske mil (16.112 kilometer) og rundt 18 timer i lufta.

Singapore Airlines brukte A340-500 på de to lengste nonstop flyrutene i perioden 2004-2013. Denne versjonen fløy første gang i 2002. Bilde: Singapore Airlines

Qantas er ikke fornøyd

På papiret vil A350-900 ULR kunne utføre det meste som kan tenkes av direkteruter på kloden. Men også med denne maskinen vil det være begrensninger på passasjerkapasiteten. For eksempel ligger det an til at Singapore må nøye seg med 162 seter fordelt på business og premium økonomi for å fly nonstop til og fra New York.

Ikke bra nok, mener Qantas-sjef Alan Joyce som på sensommeren i fjor tilskrev både Boeing-sjef Dennis A. Muilenburg og Airbus-sjef Fabrice Brégier og etterlyste passasjerfly med større rekkevidde og nyttelast som monner.

Han påpekte at verken A350-900ULR eller B777X fra Boeing vil være i stand til å fly med full passasjerkapasitet på direkteruter han ønsker seg. For eksempel Sydney-London, Brisbane-Paris og Melbourne-New York.

Det australske flyselskapet lanserte i august «Project Sunrise» som kort fortalt går ut på å få tak i nye passasjerfly med større rekkevidde innen 2022. Qantas tror videreutvikling de kommende årene vil gjøre det mulig å komme i mål. Og den mener selv at de har en unik operasjonell erfaring som gjør dem rustet til å være flyselskapet som bidrar til å tette dette gapet.

De lengste direkterutene

Det som ofte regnes som verdens lengste flyrute, etter storsirkelberegninger og tid, er Qatar Airways' direkterute fra Doha til Auckland på New Zealand, som åpnet for et år siden. Distansen mellom DOH og AKL er 7.848 nautiske mil (14.535 kilometer) og flys med Boeing 777-200LR med ei flytid på rundt 18 timer.

Qantas skal straks starte opp direkterute mellom Perth og London med Boeing 787-9 Dreamliner. Bilde: Qantas

Emirates holder til noen mil øst, og deres direkterute til Auckland med Airbus A380-800 er dermed strået kortere. Qantas skal om noen uker starte opp Perth-London med B787-9 - ei direkterute som er omtrent nøyaktig like lang: 7.829 nautiske mil (14.499 kilometer) og tar rundt 17 timer.

Air Indias rute fra Delhi til San Francisco kan ofte være verdens lengste: Noen ganger flyr de ikke polarrute, men i stedet omveien østover over Stillehavet. Det er rundt 1.200 kilometer lengre, men 1-3 timer mindre i flytid takket være jetstrømmene. Air India oppga selv ruta til 15.140 kilometer (8.175 nautiske mil) da de startet å fly denne for snart halvannet år siden.

A-350-1000

Singapore Airlines er en av de største A350-kundene og har allerede mottatt 21 A350-900 av 67 bestilte. Flyselskapet skal ha sju ULR-versjoner.

Qatar Airways er lanseringskunde også på A350-1000. Det første eksemplaret ble fløyet hjem for åtte dager siden.

Den aller største A350-operatøren er Qatar Airways som har bestilt 76 slike langdistansefly, hvorav 22 så langt er levert. Selskapet skal ha 37 av den største versjonen, A350-1000, og mottok det første eksemplaret 20. februar. «Dash tusen» er forlenget med sju meter og vil typisk kunne ha minst 40 ekstra passasjerseter.

A350 er et bredbuksfly som kommer til å bli et stadig mer vanlig syn på de store flyplassene rundt om i verden framover.

Så langt er det levert 150 A350-fly til 17 forskjellige operatører. Til sammen har Airbus bokført bestillinger på 854 fly fra 45 kunder, inkludert SAS.