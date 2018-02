Boeing rullet ut 737-familiens korteste og minst populære

Bedre passasjerkapasitet og en rekkevidde som er hele tusen nautiske mil større enn forgjengeren, samt 18 prosent lavere drivstofforbruk per sete.

Det er hva Boeing frister med i den nyeste 737-versjonen, Max 7, som ble rullet ut av fabrikkhangaren i Renton, like utenfor Seattle, søndag.

Dette er ett av to fly som nå skal starte flytesting. Jomfruferden vil finne sted i løpet av de nærmeste ukene. Men hvor mange Max 7 som til sjuende og sist blir produsert, er et åpent spørsmål. For dette er åpenbart ikke en variant som flyselskaper flest ønsker seg: Under to prosent av de annonserte Max-bestillingene så langt er av den minste typen.

Oppfølger til 737-700

737 Max 7 er det hittil tredje familiemedlemmet i den remotoriserte og mer effektive fjerde generasjonen B737. Først ut var 737 Max 8, som ble satt i drift i fjor blant annet hos Norwegian, mens leveringene av den forlengede 737 Max 9 skal starte i løpet av de nærmeste månedene.

Max 7 har inntil 172 passasjerseter og skal etter planen tas i bruk av lanseringskunden Southwest Airlines i løpet av 2019. Den største utgaven, Max 10, vil komme rundt 2020.

Max 7s rekkevidde på 3.850 nautiske mil er størst i familien (Max 8 ligger på rundt 3.500) og tusen nautiske mil mer enn forgjengeren B737-700 som for eksempel SAS har 30 av.

For fire år siden brukte SAS en versjon av denne, 737-700 BBJ, på det som var verdens lengste 737-rute så lenge den varte, mellom Stavanger og Houston. Men det var kun kapasitet til 44 businessklasseseter for å kunne fly distansen på cirka 4.200 nautiske mil.

Få vil ha de minste

I tillegg til CFM Leap 1B-motorer med større viftediameter (176 cm) er den mest iøynefallende endringen på 737 Max de de nye vingetuppene som er kløvd i to, med en oppoverbøyd og en nedoverbøyd del. Bilde: Boeing

Boeing er påfallende tilbakeholdne med å snakke om etterspørselen etter denne Max 7 i pressemeldinga, der de heller bruker en del plass på å påpeke hvor mye bedre denne versjonen av 737 er i forhold til Airbus-konkurrenten A319 Neo:

– Tolv flere seter og 400 nautiske mil større rekkevidde, med sju prosent lavere driftskostnad per sete enn A319 Neo, hevder Boeing.

Utover at det nå er til sammen drøyt 4.300 bestillinger på 737 Max-familien, sier Boeing ingen ting om hvor mange av disse som gjelder 737 Max 7. Wikipedia-oversikten tilsier 58 bestillinger, mens Aviation Week mener at antallet er litt under 70.

For øvrig er det minste flyet i Airbus' Neo-familien omtrent like upopulær, med kun 33 bestillinger av A319 Neo registrert ved årsskiftet. Til sammenligning er det til sammen rundt 6.000 bestillinger totalt av A320/321 Neo.

50-årsjubileum

10. februar er det hele 50 år siden første generasjon B737 ble tatt i bruk av lanseringskunden Lufthansa.

Den første 737 Max ble rullet ut av fabrikken Seattle tirsdag 8. desember 2015. «Spirit of Renton» er navnet på testflyet, oppkalt etter fabrikkens tilholdssted like utenfor Seattle, og den fløy første gang 29. januar i 2016.

Utrullingsseremoni for B737 Max 7 som først skal tas i bruk av Southwest Airlines som for øvrig var lanseringskunde også på 737-300, 737–500 og 737–700. Bilde: Craig P Larsen

Boeing lover at 737 Max vil være 14 prosent mer effektivt enn 737–800, som fortsatt produseres, og 20 prosent mer effektiv enn da 737 NG ble satt i drift for 20 år siden. Det er den nye generasjonen motorer som i all hovedsak skal ha æren for effektivitetsforbedringen.

Med nye og mer effektive CFM Leap 1B-motorer og aerodynamiske nyvinninger som de kløvde vingetuppene, er denne 737-en for eksempel i stand til å fly interkontinentale ruter. Et nærliggende eksempel er Norwegian, som bruker det større bredbuksflyet Boeing 787-8/9 Dreamliner på de lengste rutene, men som nå har supplert med 737 Max 8 enkelte transatlantiske ruter med mindre passasjergrunnlag. Norwegian har 100 Max 8 i bestilling.

Samtidig med at selskapet bestilte 737 Max bestilte de 100 A320 Neo. I juli 2016 gjorde Norwegian om på bestillingen fra 2012 på 100 A320 Neo, slik at 30 av flyene i stedet skal leveres i A321LR-utgave.

A321LR fløy første gang fra fabrikken i Hamburg onsdag 31. januar. Airbus lanserte denne LR-utgaven som en erstatter for Boeing 757. Den får en maksimal avgangsvekt (mtow) på 97 tonn og blir i stand til å frakte 206 passasjerer 4.000 nautiske mil. Dette blir de første Airbus-flyene Norwegian skal ta i bruk selv, når de får de første eksemplarene levert i andre halvdel av 2019.