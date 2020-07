Kia slår Tesla: Her er modellene elbileierne er mest fornøyd med

To av tre eiere av elbiler som er spurt, oppgir i år at de er «meget fornøyd» med elbilen sin. I tillegg er 28 prosent fornøyde. Andelen tilfredse elbileiere har dermed aldri vært høyere, ifølge Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Modellen som nå topper tilfredshetslisten er Kias e-Niro. TU testet bilen vinterstid i fjor, men bilen er ikke noe hyppig syn på norske veier, med knapt 1500 registrerte eksemplarer. Dette henger jo litt sammen med at Kia har hatt leveringsproblemer: Ventelista var tidlig full. Like før koronakrisen meldte imidlertid importøren at produksjonen var på vei opp.

Om undersøkelsen Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

Undersøkelsen ble sendt ut på e-post til over 78.000 elbileiere og delt på sosiale medier.

14.169 personer deltok. Deltakerne brukte i gjennomsnitt 22 minutter på å gjennomføre undersøkelsen.

84 prosent av e-Niros eiere som har deltatt i undersøkelsen, sier at de er «veldig fornøyd» med bilen. I fjor var andelen som ga toppkarakter 79 prosent, noe som ga en fjerdeplass på målingen den gang.

Dermed er det ikke lenger Tesla som topper denne målingen, som elbilforeningen har gjennomført de siste ni årene.

Model 3 er på andreplass og Model S på tredjeplass på lista – og dette er to av de seks mest solgte elbilmodellene i Norge gjennom tidene, så gjennomslaget har vært helt annerledes enn hva e-Niro har fått til.

Det er dessuten små marginer: 83 prosent av Model 3-eierne er «veldig fornøyd», mens 80 prosent av de som kjører Model S svarer det samme.

Undersøkelsen er ikke basert på noe representativt utvalg, og det kan ha påvirket svarprofilen. Samtidig har over 14.000 besvart undersøkelsen.

Salgsvinneren på fjerdeplass

Årets salgsvinner er Audi e-Tron. Den ligger på 4. plass på lista fra elbilforeningen. Andelen som er svært fornøyd har økt fra 71 prosent i fjor til knapt 79 prosent i år.

– Norske elbilister er nesten oppsiktsvekkende tilfredse med bilene sine, skriver elbilforeningen i pressemeldingen om undersøkelsen.

Bare én prosent svarer at de er «veldig misfornøyd» med elbilen. Andelen som svarer «misfornøyd» utgjør også én prosent. Tre prosent svarer «verken/eller».

– Våre tidligere undersøkelser har alltid vist at norske elbilister både er fornøyde med å være elbilister og at de er fornøyde med bilene sine – men aldri før har respondentene vært så positive som i år, sier Bu i meldingen.

På de neste plassene følger Hyundai Kona, Tesla Model X, Jaguar Ipace, Opel Ampera-e, Hyundai Ioniq og BMW i3. Alle disse har en andel som er «veldig fornøyd» på mellom 70 og 75 prosent.