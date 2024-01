Rekordtempo i bygging av hurtigladere

Det har aldri blitt bygget flere hurtigladere på ett år som det ble i fjor, melder Elbilforeningen.

I løpet av 2023 satte ladeoperatørene opp 2129 nye hurtigladere langs veiene. Ved utgangen av 2023 var det 7741 hurtigladere tilgjengelig for elbilister i kongeriket.

Sammenlignet med 2022 økte utbyggingstempoet med 43 prosent i fjor.

Det ble registrert litt over 100.000 nye elbiler i Norge i 2023. Tross det blir det stadig bedre plass ved ladestasjonene, ifølge foreningens tall. I 2021 var det 114 elbiler per hurtiglader. Nå er det 93 elbiler per hurtiglader.

Innlandet har flest ladere

Ved utgangen av 2023 var det Tesla som var landets største ladeoperatør, med 1828 hurtigladere, fulgt av Recharge med 1622 og Eviny med 1150.

Flest hurtigladere finnes i Innlandet, der det er1222 ladere, mens det er færrest i Finnmark, kun 90.

– Ladetilbudet har aldri vært bedre enn det er nå, og vi er godt i rute for å dekke behovet som skapes av at stadig flere nordmenn kjøper seg elbil, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening i en pressemelding.

Ønsker bedre prisinformasjon

Nå mener foreningen at ladeoperatørene må fokusere på å gjøre ladeopplevelsen enklere. Alle nye hurtigladere som settes opp i år, skal tilby kortbetaling, men Elbilforeningen mener at ladeoperatørene også bør sørge for at det komme tak over laderne, et godt servicetilbud i nærheten og god prisinformasjon på laderne.

En undersøkelse Elbilforeningen gjennomførte i fjor, viste at elbilistene rangerte pris som viktigere enn tilgjengelighet. Ladeprisene var i perioder høye i 2023.

– Ladeselskapene begrunner ofte prisøkningen delvis med økning i strømpris. Da er det viktig at ladeprisene også settes ned når strømprisen går ned. Dette måtte vi mase unødvendig mye på ladeselskapene om før de endelig gjorde det mot slutten av året, sier Bu.