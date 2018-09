Kasserte elektroniske skilttavler har kostet Danmark 100 millioner

Først ble de danske motorveiene utstyrt med elektroniske informasjonstavler for å redusere køer og ulykker. Så ble tavlene stengt på grunn av pengemangel. Etter ett års usikkerhet om tavlenes skjebne, blir de fleste nå nedmontert.

– Hele denne saken er et skoleeksempel på hvordan vi ikke skal gjøre ting. Det er veldig trist at det ikke var mulig å finne penger til å fortsette å drifte skilttavlene, sier Kristian Pihl Lorentzen.

Han er transporttalsmann for Venstre, og en del av den politiske kretsen som i 2009 besluttet å sette opp elektroniske skilttavler langs landets mest trafikkerte motorveier. I dag er det danske Vejdirektoratet i gang med å montere ned de fleste av tavlene igjen.

De elektroniske informasjonstavlene og hastighetstavlene ble satt opp langs motorveiene nær København og Herning for å informere bilistene om køer, uhell og hastighetsendringer.

Men på våren 2017 ble tavlene koblet ut igjen, fordi Vejdirektoratet ikke lengre hadde penger til å holde dem i drift. Vejdirektoratet har ikke lagt skjul på at det får konsekvenser for bilistene å slå av skilttavlene.

Avstengt i ett år

Etter ett års uklarhet om skjebnen til de elektroniske tavlene ble det våren 2018 besluttet at tavlene på Motorring 3 ved København skal settes i drift igjen. De øvrige skilttavlene langs Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen, Helsingørmotorvejen, Frederikssundmotorvejen og Herningmotorvejen blir tatt ned.

Det innebærer at trafikktavler til en verdi av 72 millioner kroner nå kasseres, viser tall fra Vejdirektoratet som det danske nettstedet Ingeniøren har bedt om.

Summen inkluderer prisen for maskinvare, programvare og oppsett av systemene. I tillegg kommer et beløp til rådgivere i en størrelsesorden som Vejdirektoratet ikke kan opplyse om, men som ifølge direktoratet som en tommelfingerregel utgjør mellom fem og ti prosent av utgiftene. Og i tillegg koster det to millioner kroner å montere skilttavlene ned igjen.

Dermed blir den totale regningen for bommerten på mellom 77 og 81 millioner danske kroner, eller rundt 100 millioner norske.

Uttørkede prosjektmidler

Hos Vejdirektoratet ønsker ikke områdesjef Charlotte Vithen å forholde seg til om man kan betegne disse pengene som tapt.

«Jeg kan som embedsmann ikke svare på spørsmålet ditt om hvorvidt pengene er tapt. Det er en politisk beslutning, og du må kontakte det politiske systemet vedrørende dette,» skriver hun i en e-post til Ingeniøren.

Og i «det politiske systemet» er Venstres transportordfører ikke i tvil om at pengene er tapt.

– Vi besluttet å sette opp tavlene for å øke trafikksikkerheten og få færre trafikkorker. Derfor er det svært trist å se at de nå blir tatt ned igjen fordi det ikke er driftsmidler til dem, sier Kristian Pihl Lorentzen.

Tavlene ble avstengt fordi Vejdirektoratet mistet de 30 millioner kronene i årlige prosjektmidler som hittil har finansiert dem. Beslutningen om å koble ut skilttavlene har blitt kritisert av København Kommunes daværende teknikk- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL) og av bileierforeningen FDM.

Tavlene langs Motorring 3 utgjør det klart største av systemene, og har kostet omkring 90 millioner kroner. Utgiften til å holde systemet i drift ligger på 6,1 millioner kroner i året, og de dekkes av Vejdirektoratets besparelser etter et «gunstig utbud av veidriften i perioden 2018 til 2021.»

Vejdirektoratet holder i tillegg trafikktavlene ved enkelte bruer og tunneler i drift, der det er særlig viktig å kunne kommunisere med bilistene.

– Ikke godt nok

Ingeniørbedriften Rambøll gjennomførte i 2015 en evaluering av trafikktavlene langs Motorring 3 for Vejdirektoratet. Den viste at trafikantene kommer mellom 0,5 og 1,5 minutt raskere gjennom den 13 kilometer lange teststrekningen når skilttavlene er slått på, og at de bruker mindre tid på å stå i kø.

Utenlandske undersøkelser har vist at slike tavler også reduserer risikoen for ulykker.

– Det er en lærepenge som vi må huske som politikere: Når vi setter i gang noe fornuftig, må vi sørge for at det kommer inn på budsjettene, og ikke er avhengig av prosjektmidler. For når prosjektet er oppbrukt, står man uten driftsmidler. Det holder ganske enkelt ikke. Jeg påtar meg min del av ansvaret, for dette er slett ikke godt nok. Det er vi politikere som må sørge for at når vi introduserer ny teknologi, så må det også være penger til driften. Så enkelt er det, sier Kristian Pihl Lorentzen.

Vejdirektoratets arbeid med å montere ned skilttavlene er fremdeles i gang, og det gjenstår bare å ta ned tavlene på Helsingørmotorveien.

Denne saken ble først publisert på Ingeniøren.dk.