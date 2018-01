Tyver stjal deler av splitter ny solcelle-motorvei

For få dager siden skrev Teknisk Ukeblad om verdens første motorvei med solceller i kjørebanen.

Veien ble nylig åpnet i den kinesiske storbyen Jinan, og skal være den første av sitt slag som tåler belastningen fra tunge kjøretøy.

Nå, kun uker etter åpningen, viser det seg at deler av veien er stjålet. Det skriver The Guardian.

Frykter kopiering

Det var under en inspeksjon av veien at det ble det oppdaget et nesten to meter langt hull i veien.

Veiarbeiderne mener hullet skal være laget med vilje, og forteller om flere tyveriforsøk under byggingen av veien.

Ifølge The Guardian mener veiarbeiderne at motivet bak tyveriet trolig å finne ut hvordan teknologien fungerer, og å se på muligheter for å kopiere denne.

Første som tåler lastebil

Veistrekningen i Kina skal etter planen produsere en million kWh årlig, altså 1000 MHh.

Kraften skal i første omgang brukes til å drive belysningen på veien, og på sikt også til å drive fremtidig ladeutstyr for elbiler.

Selv om veien er den første solcelleveien som tåler belastningen av tunge kjøretøy, er den ikke verdens første solcellevei.

I 2014 ble det åpnet en 70 meter lang sykkelvei med solceller i Nederland, og i 2016 åpnet den første veien med solceller åpnet i Frankrike.