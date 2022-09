Are Rognskog (t.v.) er kaptein på det autonome skipet ASKO 1, MS Marit, og Kim Wetting er kaptein på ASKO 2, MS Therese. Her er de i Remote Operations Centre (ROC) i Horten. På skjermene er all teknisk informasjon om Yara Birkeland tilgjengelig i sanntid.. Asko-skipene skal også opp på skjermene i løpet av høsten. Jan Johannessen