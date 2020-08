Kanskje er det et traust Cessna som får det til å løsne for ubemannet flyfrakt

Fly uten cockpit kan tillate seg å være utformet på en noe annen måte enn dem som skal ha piloter om bord.

Når et selskap som heter Xwing har ambisjoner om å slå gjennom med ubemannet flyfrakt, kunne man kanskje tro at farkosten ville minne om noe fra Star Wars.

I stedet er det en mer gjenkjennelig design i form av et Cessna 208B Grand Caravan som er bygget om til et såkalt «optionally piloted vehicle» (OPV) og etter planen skal kunne brukes til kortere fraktoppdrag opp til 500 miles (800 kilometer).

Software, ikke fly

Poenget er at Xwing ikke utvikler fly, men programvare, som seg hør og bør for et oppstartsselskap med Silicon Valley-tilknytning. Det er en vesentlig del av forretningsideen at deres system for autonom flyging kan installeres i en rekke ulike fly.

Xwing har eksistert i fire år, men har gått ganske stille i dørene fram til de sendte ut ei pressepakke 20. august og som senere er omtalt av mange medier.

Her kommer det fram at de siden juli har loggført rundt 40 autonome flytimer i tillegg til 70 timer bakketesting, herunder en rekke avganger og landinger, navigasjonstesting og testing av autoflightsystemets såkalte «detect-and-avoid»-sensorer.

En liten smakebit på Xwing Autoflight System

Som utgangspunkt har de altså valgt seg en Cessna 206B med en lastekapasitet på over 1,8 tonn. Cessna Caravan fløy første gang i 1982, mens den forlengede B-versjonen kom fire år senere. Flytypen er fortsatt i produksjon og er produsert i over 2.600 eksemplarer.

20 ansatte

Ifølge Xwing kommer de i en overgangsperiode til å fungere som operatør også, fordi de mener det kan bidra til at de får teknologien raskere ut på markedet. På sikt er planen å knytte seg til andre samarbeidspartnere eller lisensiere ut teknologien.

Ut fra deres egen beskrivelse virker det som det er mye relevant kompetanse hos de 20 ingeniørene som så langt er ansatt i Xwing. Grunnleggeren, Marc Piette, er flyger og ingeniør og har allerede startet opp og solgt to selskaper tidligere.

Teknologisjefen, Maxime Gariel, har bakgrunn fra Rockwell Collins Controls Group og har også jobbet med Darpas droneprosjekt Gremlins og Leonardo/AgustaWestlands ubemannede SW-4 Solo-helikopter. Det finnes også folk i staben med bakgrunn fra Lockheed Martin Skunk Works og Aurora Flight Sciences som nå tilhører Boeing.

Teknologi og regelverk

Xwing skriver at deres Autoflight System i tillegg til å bli integrert i flygekontrollene på flyet er designet for å bli overvåket av operatører på bakken som igjen kommuniserer med flygekontrolltjenesten.

– Framtidens luftfart er autonom, og vi mener at et flyfraktmarkedet er et godt utgangspunkt, uttaler Piette.

Selskapet viser til at det er et kraftig behov for denne typen transporttjenester nå som det er blitt vanligere med over natta-leveranser, og at det er et stort uutnyttet potensial i luftfartens eksisterende infrastruktur. De mener deres system for å gjøre om flyene til autonome eller fjernstyrte vil gi gevinster både økonomisk og sikkerhetsmessig.

En ting er de teknologiske aspektene, et arbeid som Xwing nødvendigvis også vier mye krefter til er de regulatoriske.

Selskapet har fått driftstillatelse fra amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) og jobber nå med å kunne sertifisere Cessna 206B i ubemannet versjon. De er også involvert i et Nasa-program som omhandler droneflyging i amerikansk luftrom.

Håpet er å kunne komme i gang «i løpet av noen måneder».