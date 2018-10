Nå får Johan Sverdrup kraft fra land – ett år før produksjonsstart

Det enorme Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen skal de neste 50 årene drives med strøm fra land. Resultatet er et av feltene med lavest klimautslipp i verden.

– Dette er en stor dag for Equinor og Johan Sverdrup-partnerskapet, og da er det spesielt hyggelig å få hjelp fra selveste statsråden med denne siste etappen for å få strøm fra land på plass, sier Jez Averty, driftsdirektør for Equinor for feltene sør i Nordsjøen.

Den offisielle åpningen av strømforsyningen fra land ble foretatt av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) tirsdag. At oppkoblingen skjer nærmere ett år før produksjonsstart, bidrar til at prosjektets karbonavtrykk blir ytterligere redusert, fastslår Equinor.

Balanse med lav oljepris

– Med antatte ressurser på opptil 3,2 milliarder fat, og en produksjonshorisont på mer enn 50 år, er det viktig at produksjonen fra Johan Sverdrup blir så effektiv som den kan bli, med minst mulig utslipp. Dette er en sentral del av selskapets strategi og godt i tråd med våre veikart for både klima og norsk sokkel framover, sier Averty.

Feltet vil produsere opp til 660.000 fat hver eneste dag og går i balanse med en oljepris på under 20 dollar fatet. CO2-utslippene er oppgitt å ligge på 0,67 kilo per fat. Totalt bidrar kraften fra land til 460.000 tonn CO2 i reduserte utslippsbesparelser per år, noe som tilsvarer årlige utslipp fra 230.000 personbiler.

– En annen, viktig effekt av landkraftløsningen er at også arbeidsmiljøet for de opptil 900 arbeiderne her ute blir betydelig bedre når vi får vekk støyen og de lokale utslippene fra generatorene, sier Equinors direktør for Johan Sverdrup-utbyggingen, Trond Bokn.

En firedel av norsk produksjon

Johan Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, om lag 150 kilometer fra land. Første fase er planlagt å starte opp i november neste år. Når fase to etter planen starter opp i fjerde kvartal 2022, øker produksjonskapasiteten fra 440.000 til 660.000 fat. Feltet vil på det meste tilsvare 25 prosent av all norsk petroleumsproduksjon.

Gigantprosjektet er anslått å gi mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten i løpet av feltets levetid. Bare i løpet av første og andre byggetrinn kan utbyggingen gi 150.000 årsverk fram til 2025. Kraftløsningen vil gjøre at også feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog vil få strøm fra land.

Equinor er operatør på Johan Sverdrup-feltet med en andel på drøyt 40 prosent. Lundin Norways andel er på 22,6 prosent, mens Petoro har 17,4 prosent, Aker BP 11,6 og Total 8,4 prosent.