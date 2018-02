– Jo mer man snakker frem elbiler, desto mer går oljeprisen opp

Nordic EV Summit: Hva betyr elbilismen for oljen, og hvor mye av det sorte gullet vil vi egentlig ha behov for i fremtiden?

Karl-Erik Schøtt-Pedersen (Norsk olje og gass) og Jacob Schram (Cirkle K). Foto: Eirik Helland Urke

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at han ønsker elbilene velkommen. Under en debatt på elbilkonferansen i Oslo sa han at han tror elbilene vil ta over mye raskere enn analysene sier.

Men han gjentok IEAs analyse om at bare en prosent CO2 vil spares om 300 millioner elbiler kommer på veiene globalt.

Torbjørn Kjus, oljeanalytiker i DNB Markets, sier at oljeprisen kan gå opp som en følge av at det snakkes mye om elbiler. Når det skapes forventninger om at verdens bilpark skal over til elektrisitet og dermed sørge for en reduksjon i oljeforbruket, så blir oljen dyrere.

50 prosent elbil vil gi flere bensinbiler

Han påpeker at det ved et globalt bilsalg på 90 millioner biler, hvor halvparten er elbiler, vil det ikke bli færre biler med forbrenningsmotor, men flere.

– Vi taper fire prosent av bilene hvert år. Det totale markedet for forbrenningsmotorer vil da øke, sier han.

Han mener overgangen til elektrisk mobilitet derfor ikke kan sammenlignes med når man gikk fra hester til biler. For selv om det er billigere å kjøre en elbil, er det enda billigere å kjøre en nedbetalt bensinbil.