Jernbanen utfordres, men forskningssjefen er overbevist om at vi trenger den

Etter mange år i Jernbanedirektoratet og Sintef er Ragnhild Wahl nå FoU-direktør i ITS Norway. De driver med, som navnet tyder på Intelligente trafikksystemer.

De store trendene rammer jernbanen så vel som alle andre trafikksystemer. Digitaliseringen brer om seg og gjør trafikken autonom. Den aggregerer informasjon fra stadig flere sensorer, den legger fundamentet for smart mobilitet og for nullutslipp.

Gigantisk omlegging

Alt det nye som kommer i kjølvannet av utviklingen gjør at også togene vil bli førerløse og at prosesser og vedlikehold og logistikken rundt alle terminalene forenkles og effektiviseres. Vi er midt inne i en gigantisk omlegging av signal- og kontrollsystemene som vil modernisere jernbanen og legge grunnlaget for videre automatisering og standardisering.

Likevel utfordres rollen til jernbanen. Den er bundet til skinnene og får en masse autonome utfordrere uten utslipp.

Likevel tror Wahl jernbane vil klare seg. Den har en komfort, kapasitet og er så arealeffektiv at vi må ha den. Det vi trenger er et mer effektivt samspill mellom alle transportformene. Da vil vi få det billigste og beste tilbudet.

