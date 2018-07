Ivar Aasen snart klar for å styres fra land

Kontrollrommet offshore vil være ubemannet, mens driften styres fra et nytt kontrollrom i Trondheim.

Dette er også årsaken til at selskapet har utlyst 15 nye stillinger for prosessoperatører som vil gå på landkontrakter med en skiftordning tilsvarende landbasert industri, med åtte timers skift.

Dagens offshore operatører har 12 timers skift i offshore 2+4-ordningen, to uker ute offshore og fire uker fri.

– De nye operatørene vil først få en opplæring både ute i prosessanlegget og i kontrollrommet offshore. Vi må være trygge på at vi klarer å drifte plattformen like sikkert med kontrollfunksjoner på land, sier plattformsjef på Ivar Aasen, Anita Utseth (51), til Teknisk Ukeblad.

Midlertidig bemannet

Hun understreker at Ivar Aasen er bygget for å være en bemannet plattform og i alle fall i de neste tre årene vil utnytte sengeplassene ombord. Plattformen har 70 sengeplasser, men en grunnbemanning på 22 personer.

Resten av bemanningen ombord er personell fra utstyrsleverandører, kontraktører som driver med vedlikehold, prosjektpersonell eller personell i samband med bore- og brønnkampanjer.

Når kontrollrommet i Trondheim skal ta over styringen av Ivar Aasen, vil man styrke bemanningen av prosessoperatører ute i felt på plattformen. Selv om kontrollrommet flyttes til land, gjøres det ingen endring i grunnbemanningen offshore.

Hittil har kontrollrommet på Ivar Aasen vært bemannet med operatører som har jobbet en uke i kontrollrom og en uke ute i felt. Disse operatørene vil nå være prosessoperatører med oppfølging i felt. Prosessoperatørene offshore skal også vedlikeholde sin kontrollromkompetanse.

– Det vil være en forutsetning for flyttingen at vi har operatører ute på plattformen som kan gjenåpne kontrollrommet og ta over styringen om vi skulle miste kommunikasjonen med land.

Flytter kontrollrom

Det nye kontrollrommet Kontrollrommet skal overvåke anlegg, produksjon, utstyr og følge opp det som skjer i felt. Her aktiveres alle arbeidstillatelser og kontroll med ankomst av fartøy og helikopter innenfor 500 meters-sonen.

Kontrollrommet utgjør en sentral del av barrieresystemet om bord, og skal ha god oversikt over aktivitetsnivå og risikoen med de ulike aktivitetene.

I tillegg har de en rekke administrative oppgaver, f. eks. støtter kontrollrommet typisk fagansvarlig prosess- og drifts- og vedlikeholdsleder med rapportering, administrasjon og hjelp i planlegging av kommende jobber

Ivar Aasens kontrollrom i Trondheim er tilkoplet plattformen via Tampnets fibernett. I en beredskapssituasjon som en brann i bygget i Trondheim eller et brudd på med Tampnet, er det forutsatt at man har tilgang til operatører offshore med kompetanse,for å fortsette drift eller stenge ned på en kontrollert måte.

Anita Utseth skal de neste månedene jobbe heltid med å forberede flyttingen av kontrollrom fra hav til land. Hun var forøvrig statssekretær fra 2005 til 2007 da Odd Roger Enoksen var olje- og energiminister i Stoltenbergs andre regjering.

– Det er mye som skal på plass. De 15 nye operatørene må få god opplæring og her skal store og små detaljer på plass som for eksempel innbruddsalarm og mat og drikke til døgnkontinuerlig drift.

På spørsmål om dagens operatører er positive til flytteprosessen sier Utseth:

– Jubelen står ikke i taket for å si det sånn, men de aksepterer at dette skal skje siden det har vært en forutsetning helt siden vi startet. Offshore organisasjonen har bidratt med engasjement og åpenhet i grunnlaget for endelig beslutning. Også i det videre er vi helt avhengig av å ha med erfaringen og kompetansen offshore for å få en god og sikker overgang. Det er viktig å bygge et team bestående av kontrollromoperatørene og offshore organisasjonen.

60.000 fat til dagen

Kontrollrom-operatørene som nå skal ansettes på landkontrakter, vil naturlig måtte bo eller bosette seg i Trondheimsområdet for å få jobb.

Ivar Aasen-plattformen. Foto: Ingvar F. Solberg, Pål Eide Mekjarvik/Aker BP

– En fordel med flyttingen er at kontrollrom-operatørene nå blir plassert ved siden av reservoaringeniørene og de som har undergrunnskompetanse. De som sitter i kontrollrommet overvåker produksjonen og brønnstyringen. For god reservoar- og brønnstyring er det en fordel at all teknisk kompetanse sitter i naborommet.

– Hvordan går produksjonen på Ivar Aasen om dagen?

– Den ligger helt på det nivå vi skal være, nemlig rett i underkant av 60.000 fat om dagen, som leveres til videre prosessering på Edvard Grieg. Hele utbyggingen er snart nedbetalt og vi har ennå ikke hatt to års drift, sier Anita Utseth.