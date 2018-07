Slik ser Aker BP-ingeniørene for seg fremtidens plattform

Aker BP og Cognite har i løpet av det siste året brukt Ivar Aasen-plattformen til å teste kravspesifikasjoner til en stadig mer autonom oljeproduksjon.

– Vi går gjennom systemer, design og manuelle operasjoner for å få innsikt i hva som kreves for å lage ubemannede enheter. Fjernoperering er sentralt i fremtiden og derfor er det så viktig å få erfaring med Ivar Aasen der en nå implementerer et kontrollsenter i Trondheim, sier Ivar Helge Hollen som er prosjektleder for digitalisering av Ivar Aasen.

Ikke nok med det: Aker BP har et ”Field of the Future”-prosjekt i sin avdeling for utvikling av ny teknologi. Ingeniørene har laget det Hollen kaller ”en visjonær skisse" av fremtidens plattform som illustrerer selskapets visjon og ambisjon:

Styres fra land: Dette bildet illustrerer hvordan man i fremtiden kan overvåke og styre ubemannede plattformer fra land. Foto: Aker BP

En soppformet flytende helelektrisk installasjon omgitt av et stort antall vindmøller og bølgekraftbøyer. Den skal ha et ubemannet prosesseringssystem enten subsea, topside eller være en hybrid med begge deler, og den skal være helautomatisk og basert på kunstig intelligens slik at den også kan ”ta beslutninger” for å optimalisere driften.

Plattformen skal videre utstyres på en slik måte at den kan:

Forutsi vedlikeholdsbehov og sørge for vedlikehold ved hjelp roboter og droner

Styre energiforbruket for å optimalisere forbruk sett opp mot optimal produksjon

Endre form og funksjon av reservedeler basert på tilgjengelige feildata og "sanntidsdata"

Null utslipp til miljøet – både til luft og til hav

Utnytte alternative ressurser for energiforsyning

Støttes av autonome droner – under vann, på sjøen- eller i lufta

Andre alternative transportløsninger av produsert væske/gass, vann, kjemikaler, reservedeler etc.

Fremtidsvisjon

– Dette er først og fremst ment som en fremtidsvisjon for å inspirere alle som jobber i og med Aker BP til å tenke nytt og annerledes når det gjelder fremtidens feltutbygginger. Det er viktig at alle i hele leveransekjeden ser langt fremover for å virkelig utfordre tradisjonelle løsninger. Det er kun på den måten vi kan få til «kvantesprang» innen teknologi og realisere det store potensial vi har til rådighet, sier prosjektleder for Unmanned Process Platforms, Stian A.S. Ødegaard.

Ivar Helge Hollen mener slike visjonære planer er viktige.

– Ingeniørene og alle andre ansatte skal ha noe å strekke seg etter. Den første fasen med Ivar Aasen som digital pilot avsluttes nå til sommeren. Erfaringene så langt er gode.

Nå gjør vi oss klare for fase 2, sier han.

Deler data

En viktig årsak til at Aker BP er så optimistiske for å realisere en fjernstyrt oljeproduksjon er samarbeidet med Cognite. Dette selskapet ble startet av John Markus Lervik for halvannet år siden. Sivilingeniøren med doktorgrad i teleteknikk har to gründersuksesser bak seg med selskapene Fast Search & Transfer og Cxense. Nå er han i ferd med å lykkes med sitt tredje. Cognite har allerede over 80 ansatte og får hovedæren for at Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik nå ligger i forkant innen næringen når det gjelder digitalisering.

– Med Cognite har vi etablert en komplett ny næringskjede på datautnyttelse som vil endre bransjen. Selv om vi i dag har typisk rundt 50 ulike datasystemer for en installasjon offshore, sørger Cognite for å samle data fra disse i en plattform, slik at de blir tilgjengelige for våre samarbeidspartnere. Vi som jobber i en noe konservativ industri kan lære mye av farten og ambisjonene til de unge og smarte folkene i Cognite, sier Hollen.

Online-målinger

Under hele byggeperioden har Ivar Aasen fungert som en testlab. Det første selskapet som gikk inn i et samarbeid med Aker BP basert på utveksling av data fra Cognite, var Framo som leverandør av sjøvannsløftepumper og brannvannspumper.

Selskapet på Askøy utenfor Bergen har en verdensledende posisjon på pumpemarkedet og ble for fire år siden solgt til Alfa Laval for 13 milliarder.

– Dette er stort og viktig utstyr på en plattform. Dagens praksis har vært periodisk vedlikehold der pumpene stanses og hentes opp fra vannet for å etterses på dekk med jevne mellomrom. Slik rigging, løfting og sjekking krever ekstra mannskap offshore. Det er både kostbart og tidkrevende i tillegg til at det dreier seg om HMS i forbindelse med eksponering. Og ofte er pumpene blitt sendt ned igjen uten at det var behov for reparasjoner. Fordi vi nå deler alle data med Framo, får vi fortløpende data om ytelse og kan predikere behov for vedlikehold, forteller Hollen.

Optimister: Olje- og energiminister Terje Søviknes(t.v.) er godt kjent med Ivar Helge Hollen og Aker BPs målsetting om autonom ubemannet oljeproduksjon med null utslipp. Foto: Tormod Haugstad

Aker BP ønsket å starte med en leverandør for å rette alle mulige feilkilder og for å bygge et sikkert system som man vet fungerer. Et slikt samarbeid kan gi grunnlag for å diskutere nye forretningsmodeller.

– På helt nye felt kan det være aktuelt å kjøpe på ytelse og forbruk av kubikkmeter vann i stedet for at man kjøper selve pumpa. Når man deler data, gir det større innsikt og nye muligheter for både samarbeid og forretning.

Ifølge Hollen vil man nøye seg med dette når selskapet skal øke automatiseringen.

– De samme pumpene må da bygges på en enda smartere måte. Et annet eksempel er behovet for online oljekvalitetsmålinger. I dag tas det periodiske prøver ute på feltet, disse sendes inn til et eksternt laboratorium før vi i Aker BP får resultatene.

Hollen sier at samarbeidet med Framo ble brukt som en pilottest på Ivar Aasen. Og det var Cognites innsamling og modell for deling i sanntid som gjorde dette mulig.

Nå vil Aker BP se på tilsvarende avtaler med andre av sine leverandører.

– Hvem ville trodd at vi skulle bli en appstore? Men faktum er vel at det var denne som ga det første grunnlaget for smartere bruk av data, sier Ivar Helge Hollen og holder opp sin Iphone.

Equinor har forøvrig nå pekt ut gassfeltet Peon som sin digitale pilot. Funnet her ble gjort for 14 år siden, men har vært lagt til side som ikke lønnsomt. Nå vil Equinor likevel bygge ut dette som en ubemannet enhet hvor det blir dronedekk i stedet for helikopterdekk.

360 graders foto: Klikk deg rundt på Ivar Aasen-plattformen

Visjon: En autonom undervannsdrone kan gjøre forhåndsprogrammerte oppgaver, inspeksjon og vedlikehold, men også vurdere undergrunnsforhold i området ved hjelp av sensorer. «Hyperloopen» i bakgrunnen kan transportere olje og gass og ta med seg reservedeler ut til feltene i enorm hastighet. Foto: Aker BP

- Samarbeidet har vært et eventyr

Pumpeleverandør: – Samarbeidet med Aker BP har vært som et eventyr, sier administrerende direktør Trond Petter Abrahamsen. Foto: Tormod Haugstad Foto: Tormod Haugstad

Administrerende direktør i Framo Services, Trond Petter Abrahamsen, er begeistret for samarbeidet med Aker BP.

Han mener Aker BP representerer helt nye holdninger innen industri.

– Selskapet har en unik åpenhet som vi aldri tidligere har møtt. Dette samarbeidet har vært som et lite eventyr. De siste fem-seks årene har vi slitt med å få ut data fra kunder så jeg tror nok fortsatt man har en misjonsjobb å gjøre overfor andre oljeselskaper. Hos Aker BP ble vi møtt med spørsmålet ”hva vil dere ha?” og det er jo kanskje det vanskeligste spørsmålet å svare på når man aldri har fått det før.

Abrahamsen sier at pumpene er satt opp med sensorer som basert på grenseverdier gir alarm når det er behov vedlikehold eller en ”high-high”-alarm om de må stoppes helt på grunn av feil.

– Nå strømlinjeformer Cognite datastrømmen slik at vi kan lage våre egne apper og dermed justere parameterne for å predikere vedlikehold. Sagt på en annen måte – nå får vi tilbake intelligente data og kan lage våre egne apper, som kan forutse hva som vil skje med pumpene frem i tid.

Abrahamsen mener dette kan åpne for nye forretningsmodeller med f.eks. levering av kubikkmeter vann per time, om det er slik at markedet ønsker det. Men det viktigste nå er å jobbe for tilsvarende datadeling innen marin sektor som er et viktig marked for Framo.

Tidligere denne måneden hadde selskapet besøk av olje- og energiminister Terje Søviknes som åpnet Framo Innovation Center for å utvikle nye produkter for nye markeder.