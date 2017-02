Klikk deg rundt og se sentrale områder på Ivar Aasen-plattformen

Denne uken ble Ivar Aasen-feltet offisielt åpnet av olje- og energiminister Terje Søviknes - på det som var hans første offshore-besøk.

TU var til stede på åpningen ute i Nordsjøen, og kan nå vise bilder og 360/VR-video fra sentrale steder på plattformen.

For tiden ligger også Maersk Interceptor, verdens største oppjekkbare borerigg, inntil Ivar Aasen-plattformen.

- Stor dag

Funnet ble gjort i 2008, og julaften 2016 ble den første oljen produsert av Aker BP. Mandag 13. februar var det tid for den offisielle åpningen.

– Det er en stor dag for Aker BP, og ikke mindre stor dag for norsk olje- og gassindustri og for det norske samfunn, sa olje- og energiminster Terje Søviknes under åpningen av plattformen.

Landstyring

Det er lagt opp til en svært effektiv drift av feltet, med mulighet for å gjøre sentrale driftsoperasjoner på land fra Trondheim. Normal bemanning vil kun være 21 personer.

360/VR-video: Åpne videoen øverst i Youtube-appen for å se den på mobil eller med VR-briller. På datamaskin kan du klikke og dra i bildet for å se deg rundt.

Ivar Aasen-plattformen til venstre, med Maersk Interceptor koblet på. Foto: Eirik Helland Urke