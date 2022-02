Ioniq 5 oppdateres: Får større batteripakke, bedre fjæring og digitale speil

Hyundai oppdaterer Ioniq 5 med en større batteripakke på 77,4 kWh netto, kontra 72,6 kWh på dagens modell.

Det er samme lagringsmengde som på søstermodellen Kia EV6.

Oppdateringen var forventet, og den kommer altså i 2023-utgaven av bilen, som leveres i andre halvår i år. Hyundai Norge sier til TU at de ikke vet akkurat når bilen kommer, bare at den kommer i løpet av andre halvår.

Hyundai Norge vet ikke hvor lang WLTP-rekkevidde den nye utgaven vil få. Det er ikke utenkelig at den nå vil krysse 500 kilometer, i alle fall for bakhjulstrekkutgaven, som har 481 kilometers WLTP-rekkevidde i dag.

Eksisterende modell med firehjulstrekk har 460 kilometers WLTP-rekkevidde. En prosentvis økning tilsvarende økningen i batterikapasitet tilsvarer da 490 kilometer. Her har vi ikke tatt hensyn til mulig økning i vekt på grunn av større batteripakke.

– Bedre fjæring

Bilen skal også få økt fjæringskomfort med det Hyundai kaller Smart Frequency Dampers. Hyundais pressekontakt Øyvind Knudsen hadde ikke teknisk informasjon om disse, men fortalte at de skal gi bedre følelse med underlaget. Samtidig skal det ikke gi et mer sporty oppsett, de skal fortsatt være på den komfortable siden.

Denne modellen gir også mulighet for batteriforvarming. Det skal ifølge Hyundai sikre optimale ladeforhold når man kommer frem til en hurtigladestasjon – og bedre ladehastighet i kaldt vær.

Funksjonen vil fungere slik den gjør på Tesla og Volvos elbiler, ved at den aktiveres når man legger til et hurtigladestopp i bilens navigasjonssystem. Dette er en svært etterspurt funksjon og noe vi også savnet under test av Ioniq 5 og søstermodell Kia EV6 i vinterhalvåret.

Forvarming for eksisterende modeller?

Knudsen i Hyundai Norge sier at de forventer at batteriforvarming også vil komme til eksisterende modeller, men at de ikke har mer informasjon fra fabrikken om dette nå. En slik oppdatering vil i utgangspunktet kreve et service-besøk, ettersom Ioniq 5 ikke har de samme mulighetene for trådløse oppdateringer som enkelte av konkurrentene.

2023-oppdateringen kommer også med mulighet for å velge digitale kameraspeil (slik som på Audi e-tron og Honda e).

Knudsen sier at prisene på den nye modellen ikke er klare ennå. Dersom man bestiller bil nå. kan man forvente å få den over sommeren, forteller han. Det gjelder både for utgaven med bak- og firehjulstrekk. Det betyr imidlertid ikke at du er garantert å få 2023-modellen med større batteripakke, ettersom det bare er sagt at den kommer i løpet av andre halvår 2022.

Ioniq 5 var den nest mest registrerte bilen i januar, bak Audi Q4 e-tron.