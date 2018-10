Inntektene fra bomringene i Hordaland er ikke høye nok. Dermed må trolig elbilistene også betale

Det blir trolig slutt på gratiskjøring for elbiler i bomringer i Hordaland fra neste år.

Fylkesrådmannen i Hordaland går nemlig inn for at elbileiere skal betale halv pris i bomringene. Saken skal opp i utvalg for miljø og samferdsel onsdag. Alt tyder på at den går gjennom, melder NRK.

– Inntektene i bomringene er ikke høye nok slik de er i dag, forklarer fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Rasmussen.

Skal også behandles av kommunene

– Mange av våre bompengeavtaler er underfinansiert. Noe av dette skyldes at andelen elbiler er blitt stor. Samtidig har Stortinget vedtatt at elbiler kan betale inntil 50 prosent av en ferdig rabattert løsning, påpeker han.

Etter at nye ordninger er vedtatt av fylkeskommunen, skal de også behandles av den enkelte kommune der bomstasjonene står.

I september i år var 62 prosent av alle biler solgt i Hordaland elektriske, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

I Oslo skal det innføres bompenger for elbiler i to omganger, i 2019 og 2020. Når det hele er innført vil prisen være 10 kroner i hver retning utenom rushtrafikken og 15 kroner i rushtrafikken.