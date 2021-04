Ingenuity er snart klar for å sin første flyvetur på Mars

Søndag skal Nasas helikopterdrone Ingenuity etter planen ta av og sveve over Mars. Det blir menneskehetens første motoriserte flytur på en annen planet.

Ingenuity landet på naboplaneten vår 18. februar, og i påsken ble navlestrengen til kjøretøyet Perseverance kuttet. Siden det har den lille dronen klart seg selv på den røde planetens overflate.

Et solcelledrevet batteri gir kraften som trengs til blant annet å holde komponentene om bord varme nok til at de ikke sprekker i Mars-natten der temperaturene kan stupe til minus 90 grader. Nasa kalte det «en viktig milepæl», da Ingenuity overlevde den første natten alene.

Første gang

Den virkelig store milepælen i dette romoppdraget kan komme allerede søndag. Det er det tidligste tidspunktet som er satt for den første flyturen.

Med Ingenuity skal menneskeheten for første gang forsøke å fly en kontrollert farkost på en fremmed planet, et øyeblikk som Nasa selv sammenligner med Wright-brødrenes første flyvninger på jorda. Det skal styres av norske Håvard Fjær Grip.

Her er foreløpig siste bildet tatt av Ingenuity på Mars. Foto: Nasa

– Det eneste kriteriet for suksess for oss er om vi klarer å fly på Mars for første gang i historien. Vi mener det er høy sannsynlighet for å få det til, sa Håvard Fjær Grip til NTB i fjor.

Nordmannen jobber ved Nasa Jet Propulsion Laboratory og California Institute of Technology i Pasadena i Los Angeles og er sentral i Ingenuity-prosjektet.

Før Ingenuity er klar til å ta av må motorer og rotorer testes. Når alt er klart, planlegger Nasa en rekke flygninger fordelt over en måned.

Nye muligheter

Målet er å bruke den første motoristerte flygningen på en annen planet til å samle kunnskap om hva Ingenuity kan gjøre for framtidig forskning.

– Lykkes dette, kan det utvide vår horisont og omfanget av muligheter for utforskning av Mars, sa lederen for Nasas planetforskningsavdeling, Lori Glaze, nylig.

– En kan blant annet begynne å bruke helikopter til å rekognosere områder for landfartøy som trenger informasjon om hvor de skal kjøre og finne ut hvilke områder som er mest interessante å studere. Det handler om å se mulighetene og åpne nye dører, fortalte Grip da han snakket med NTB.

Vanskelige forhold

Det er en del opplagte utfordringer ved å fly fjernstyrt helikopter på Mars:

Det er iskaldt på Mars, opptil 140 minusgrader.

Det er mye tynnere atmosfære, så rotorbladene må være større og gå veldig mye raskere.

Helikopteret må samtidig være svært lett.

Det er umulig å fly med joystick på grunn av tidsforsinkelsen fra jorda, så det må fly autonomt.

En liten fordel kan være at tyngdekraften er mye lavere på Mars, omtrent en tredjedel av jordens. Dermed krever det litt mindre energi å løfte farkosten.

Med flere minutters signalforsinkelse må Ingenuity i stor grad klare seg selv under flyvningen, så snart flyveplanen er mottatt og propellene starter.

– Vi kaller det gjerne ikke kunstig intelligens, det handler mer om at det er raske og robuste algoritmer som oppfører seg ganske deterministisk når det kommer til å prosessere data som hentes inn fra de ulike sensorene, sier har Grip tidligere fortalt TU.

Flyplass

Før påske fant Grip og teamet hans en egnet «flyplass» for helikopteroperasjonene på Mars, ikke veldig langt fra stedet roveren Perseverance landet for noen uker siden. Området er på 10 ganger 10 meter, mens alle flyoperasjonene skal skje innenfor et 90 meters langt flyområde.

– Vi begynte å lete etter et egnet området bare to timer etter landing. Først med satellittbilder, og senere med bilder fra roveren selv. Det måtte være relativt flatt, få store hindringer, men også nok detaljer i landskapet til å kunne navigere med kameraene. Det viste seg å være bra sted rett under nesene våre, umiddelbart nord for landingsplassen, forteller Grip.

Den første flyvningen består i å fly tre meter opp i atmosfæren, rotere, og lande igjen på samme sted.