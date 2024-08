– Et begrenset antall flyginger blir påvirket av streiken i dag, og vi jobber nå med å få så mange flyginger som mulig til å gå som planlagt. Berørte passasjerer vil bli varslet enkeltvis, samt anbefaler vi at man sjekker informasjon på sas.no for oppdateringer, skriver selskapet i en pressemelding.

Det er uenighet om både arbeidsvilkår og lønn, sier Martinus Røkkum, leder for SAS Norge Kabinforening i Parat.

– SAS har ikke vært villige til å imøtekomme oss på noen av våre krav. Vi hadde derfor ikke noe annet valg en å gå til streik, sier han.

Han sier alle SAS-flygninger på litt sikt vil bli rammet, og at SAS-flyene vil bli stående på bakken fram til deres krav er godtatt.

– SAS har strukket seg langt

NHO mener derimot at SAS har strukket seg langt for å komme de kabinansatte i møte både når det gjelder lønn og arbeidstid.

– Vi beklager de ulemper og den usikkerhet de reisende nå kan bli utsatt for, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart.

– Det er spesielt uheldig med en konflikt i en situasjon der selskapet er under konkursbeskyttelse og restrukturering og fortsatt taper penger. Denne konflikten bidrar til å gjøre en allerede vanskelig situasjon enda vanskeligere, sier Lahnstein.

Klare til å trappe ytterligere opp

Fellesforbundet har varslet at 115 av deres medlemmer tas ut i første streikeuttak fredag. Parat har varslet at fem medlemmer blir tatt ut fra fredag, mens de raskt vil trappe opp med til sammen 40 medlemmer i løpet av helgen.

Partene står klare til å trappe ytterligere opp dersom en eventuell streik drar seg ut.

– Nok er nok

Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet sier at de kabinansatte i lang tid har båret mye av byrden nedskjæringene i SAS har medført.

I en pressemelding skriver forbundet at stadige kriser har ført til oppfordring om mer fleksibilitet, kutt i lønn og uforsvarlige arbeidsvilkår.

– Nok er nok, sier Sivertsen.

Fellesforbundet opplyser at begynnerlønn for en kabinansatt i SAS i dag er 27.500 kroner, og at det ikke er tillegg for kvelds-, natt- eller helgearbeid.

– Folkene våre i kabin er rett og slett slitne. Grensen for mer fleksibilitet er for lengst overtrådt, sa Sivertsen før meklingen startet.

– Villig til å streike lenge

Sivertsen mener de kabinansatte har fremsatt «rimelige krav om to frihelger i måneden for å kunne opprettholde et minimum av sosialt liv og en daglig spisepause et annet sted enn ved dokøen til de reisende».

– SAS har avvist alle krav og ønsker at de kabinansatte skal fortsette å arbeide under vilkår som ikke er forenlig med norsk arbeidsliv, sier Sivertsen.

Røkkum i Parat sier det er SAS som må bære ansvaret for at passasjerene blir rammet.

– Vi beklager dette sterkt. Men denne streiken kunne SAS unngått hvis de hadde vist reell vilje til løsning, sier kabinlederen.

Han sier medlemmene krever reelle forbedringer.

– Vi er villig til å streike lenge om nødvendig, men håper at SAS tar til fornuft. Med et anstendig tilbud fra SAS setter vi oss ved forhandlingsbordet igjen, sier han.

SAS har mål om å gjenoppta meklingen med de kabinansatte fortest mulig og prioriterer at det skal bli minst mulig forstyrrelser, skriver de i en pressemelding.