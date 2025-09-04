Budsjettlekkasje: Regjeringen vil kutte i elavgiften

Statsministeren presenterte budsjettlekkasjen i VG.

– Det er et viktig tiltak for å gjøre strømprisene mer overkommelige, spesielt for næringslivet. Det har vært ulike priser i ulike deler av året. Nå blir det en lav fast pris hele året, på 4,18 øre (kWh), sier Støre til avisen.

Redusert elavgift vil komme på fire milliarder kroner neste år. Det kommer i tillegg til kutt på tre milliarder kroner årlig som innføres fra 1. oktober.

Ifølge regjeringens regnestykke, vil en husholdning med gjennomsnittlig strømforbruk spare 900 kroner i året. En typisk enebolig vil spare 1600 kroner.

Men reduksjonen i elavgift vil merkes mest i næringslivet, understreker Støre. Husholdningene får mulighet til å tegne norgespris fra 1. oktober, noe som ikke er tilgjengelig for næringslivet.

– Rammevilkårene for næringslivet er bra, men Ap er alltid lyttende og vi tar til oss signaler. Nå gir vi næringslivet kutt i kostnadene som de vil merke. Så skal vi invitere til et skatteforlik, hvor vi kan diskutere alle virkemidler i en helhet, sier Støre.