Abonner
energi

Budsjettlekkasje: Regjeringen vil kutte i elavgiften

Regjeringen vil kutte avgift på strøm med fire milliarder kroner neste år. Det vil gi næringslivet kutt i kostnadene som de vil merke, sier Jonas Gahr Støre (Ap). 

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil redusere elavgiften slik at næringslivet får lavere strømutgiver.
Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil redusere elavgiften slik at næringslivet får lavere strømutgiver. Foto: Javad Parsa/NTB
NTB
4. sep. 2025 - 07:53

Statsministeren presenterte budsjettlekkasjen i VG.

– Det er et viktig tiltak for å gjøre strømprisene mer overkommelige, spesielt for næringslivet. Det har vært ulike priser i ulike deler av året. Nå blir det en lav fast pris hele året, på 4,18 øre (kWh), sier Støre til avisen.

Redusert elavgift vil komme på fire milliarder kroner neste år. Det kommer i tillegg til kutt på tre milliarder kroner årlig som innføres fra 1. oktober.

Ifølge regjeringens regnestykke, vil en husholdning med gjennomsnittlig strømforbruk spare 900 kroner i året. En typisk enebolig vil spare 1600 kroner.

Men reduksjonen i elavgift vil merkes mest i næringslivet, understreker Støre. Husholdningene får mulighet til å tegne norgespris fra 1. oktober, noe som ikke er tilgjengelig for næringslivet.

– Rammevilkårene for næringslivet er bra, men Ap er alltid lyttende og vi tar til oss signaler. Nå gir vi næringslivet kutt i kostnadene som de vil merke. Så skal vi invitere til et skatteforlik, hvor vi kan diskutere alle virkemidler i en helhet, sier Støre.

Lars Haltbrekken i SV ber energiministeren gripe inn og stanse strømeksporten for å øke fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge.
Les også:

SV: Vil stanse eksporten for å fylle vannmagasinene

elavgiftenergi
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Les mer
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Ny i dag
Nammo Raufoss AS
Testingeniør måleteknikk
Statens vegvesen
Kontrollingeniør
COWI AS
Hydrogeologist
Multiconsult Norge AS
Seniorrådgiver prosjektledelse
Etterretningstjenesten
2. maskinist
Statsbygg
Driftsleder / driftsingeniør
En tjeneste fra