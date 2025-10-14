Flertall for fortsette arbeid med Stad-tunnelen – nederlag for Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kunngjorde fredag at skipstunnelen blir for dyr og at prosjektet vrakes. Tidenes løftebrudd, mente Senterpartiet.

I trontaledebatten i Stortinget tirsdag fremmet partiet forslag om at arbeidet skal fortsette. Venstre og KrF var også med på forslaget.

Ifølge Bergens Tidende har Fremskrittspartiet og Høyre bekreftet at de også vil stille seg bak, noe som vil sikre flertall på Stortinget.

Forslaget lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Kystverket fortsetter og fullfører de pågående forhandlingene med de utvalgte entreprenørene i arbeidet med Stad skipstunnel for å få en endelig pris, samt jobbe fram kostnadsreduserende tiltak.»

Stortinget skal votere over forslaget etter at trontaledebatten er avsluttet tirsdag.

Senterpartiets finanspolitiske talsmann Bjørn Arild Gram har overfor NRK bekreftet at skipstunnelen også kan bli tema i de kommende budsjettforhandlingene mellom Ap og de fire budsjettpartnerne.

– Jeg skal ikke forskuttere alternative statsbudsjett nå. Men det er jo kanskje et signal om at Ap ikke er like opptatt av utvikling i hele Norge, sier han.