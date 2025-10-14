Abonner
Maritim

Flertall for fortsette arbeid med Stad-tunnelen – nederlag for Støre

Et flertall på Stortinget varsler at de vil støtte et forslag om at arbeidet med skipstunnelen på Stad skal fortsette, ifølge BT.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil vrake skipstunnelen på Stad, men får motstand i Stortinget.
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil vrake skipstunnelen på Stad, men får motstand i Stortinget. Foto: Javad Parsa/NTB
NTB
14. okt. 2025 - 13:48

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kunngjorde fredag at skipstunnelen blir for dyr og at prosjektet vrakes. Tidenes løftebrudd, mente Senterpartiet.

I trontaledebatten i Stortinget tirsdag fremmet partiet forslag om at arbeidet skal fortsette. Venstre og KrF var også med på forslaget.

Ifølge Bergens Tidende har Fremskrittspartiet og Høyre bekreftet at de også vil stille seg bak, noe som vil sikre flertall på Stortinget.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Atea
Totalforsvar er eneste realistiske vei for å møte kravene i NIS2

Forslaget lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Kystverket fortsetter og fullfører de pågående forhandlingene med de utvalgte entreprenørene i arbeidet med Stad skipstunnel for å få en endelig pris, samt jobbe fram kostnadsreduserende tiltak.»

Stortinget skal votere over forslaget etter at trontaledebatten er avsluttet tirsdag.

Senterpartiets finanspolitiske talsmann Bjørn Arild Gram har overfor NRK bekreftet at skipstunnelen også kan bli tema i de kommende budsjettforhandlingene mellom Ap og de fire budsjettpartnerne.

– Jeg skal ikke forskuttere alternative statsbudsjett nå. Men det er jo kanskje et signal om at Ap ikke er like opptatt av utvikling i hele Norge, sier han.

Færder fyr er en av tre såkalte referansestasjoner i Sør-Norge.
Les også:

Ny nasjonal rekord: Ti tropenetter på rad ved Færder fyr

MaritimSamferdselStad skipstunnel
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Tekjobb-Indeksen 2025
Les mer
Tekjobb-Indeksen 2025
Norsk Nukleær Dekommisjonering
Mekanisk ingeniør
Nordkraft as
Vi søker bygg- og anleggsingeniør
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør - kjemi og materialteknologi
Nammo Raufoss AS
Kvalitetssikrings­ingeniører
En tjeneste fra