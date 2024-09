Karbonfiberskroget på den eksperimentelle undervannsfarkosten, som imploderte på vei til Titanic-vraket 18. juni 2023, hadde svakheter med utspring i produksjonsprosessen, uttalte en ingeniør tilknyttet USAs føderale transportmyndighet NTSB (National Transportation Safety Board) onsdag.

Skroget oppførte seg annerledes etter at det ble hørt et høyt smell under et dykk 15. juli 2022, sa ingeniør Don Kramer til et panel hos den amerikanske kystvakten onsdag.

Han sa videre at det var funnet rynker, porøsitet og tomrom i karbonfibermaterialet som var brukt til trykkskroget på Titan, et fartøy eid av selskapet OceanGate.

Karbonfibersvikt

To ulike sensorer på Titan fanget opp det Kramer onsdag beskrev som en «høylytt akustisk hendelse», og som andre vitner har fortalt om på en tidligere høring etter dykket i 2022.

Etter implosjonen i fjor ble det funnet skrogbiter som viste omfattende avlaminering i lagene med karbonfibermateriale, som var bundet sammen for å bygge trykkskroget.

Kramers uttalelser kom etter en forklaring fra William Kohnen, som er ekspert på undervannsfarkoster. Kohnen fremsto i sin forklaring som kritisk til OceanGate, og han sa at katastrofen kunne ha blitt forhindret.

Ulykken har ført til kritikk av mangelen på reguleringer av slike ekspedisjoner.

Vrakdelene ble funnet rundt 500 meter fra vraket av Titanic. Letingen tok fem dager og kostet trolig mange millioner dollar. Foto: Oceangate Expeditions / AP / NT

Fem døde

OceanGates medgrunnlegger Stockton Rush var blant de fem som døde da Titan imploderte i juni i fjor. Rush, som styrte Titan under det fatale dykket, hadde tidligere klaget på reguleringer som han mente hemmet framskritt.

Kohnen sa i sin forklaring at Titan ikke kan ha blitt nøye testet før farkosten ble tatt i bruk, som følge av dens eksperimentelle innretning. Han sa at OceanGates drift hadde ført til hevede øyebryn blant mange i industrien.

– Jeg tror ikke at mange mennesker noen gang sa nei til Stockton, sa Kohnen, som beskrev Stockton Rush som lite mottakelig for kritikk utenfra.

Kritikk mot selskapet

Kystvakten i USA åpnet offentlig høring i saken tidligere denne måneden som del av etterforskningen for å finne ut hvorfor Titan imploderte. Også Canadas havarikommisjon etterforsker ulykken.

Noen vitnemål under høringen i USA har fokusert på farkostens karbonfiberkonstruksjon, som er blitt beskrevet som uvanlig. Andre vitner har fokusert på OceanGate som selskap.

Den amerikanske kystvakten påpekte da høringen startet at Titan ikke var blitt undersøkt uavhengig, noe som er vanlig praksis.

Tidlig i høringen sa OceanGates driftssjef David Lochridge at han ofte havnet i uoverensstemmelser med Rush og at han syntes selskapet kun forpliktet seg å tjene penger.

Lochridge og andre tidligere vitner har tegnet et bilde av et selskap som var utålmodig etter å få driften av et ukonvensjonelt utformet fartøy i gang.

OceanGate, som er basert i delstaten Washington, stanset all drift etter ulykken i fjor. Selskapet har for tiden ingen fulltidsansatte, men er under høringen blitt representert ved en advokat.

Ulykken har utløst debatt verden rundt om framtiden for privat undersjøisk utforskning.

Høringen skal etter planen avsluttes fredag.

– Alt ser bra ut her

Under Titans siste ferd 18. juni i fjor, mistet mannskapet kontakten etter en utveksling av tekstmeldinger knyttet til Titans dybde og vekt under nedstigningen. Støtteskipet Polar Prince sendte gjentatte meldinger med spørsmål om Titan fortsatt kunne se skipet på skjermen sin.

En av de siste meldingene fra Titans mannskap til Polar Prince før implosjonen lød «alt ser bra ut her», ifølge en rekonstruksjon tidligere i høringen.

Da Titan var på overtid, sendte redningstjenester skip, fly og annet utstyr til området, som ligger rundt 700 kilometer sør for St. John's på Newfoundland i Canada.

Det 6,7 meter lange vraket av Titan ble 22. juni i fjor funnet på havbunnen, rundt 300 meter fra baugen på Titanic, som ligger på 3800 meters dyp.