Nettselskaper vil kutte moms på nettleien

Det kommer fram i en kronikk i VG , skrevet av nettsjefene for Elvia, Glitre Nett, BKK og Tensio.

Nettleien er ventet å øke betraktelig fram mot 2030, og Huseierne frykter et «nettleieopprør». Også Forbrukerrådet er bekymret for hvem som skal ta regningen for utbyggingen av nettet.

– Som ledere i noen av landets største nettselskap deler vi også bekymringen. Vi er avhengig av tillit og legitimitet hos folk flest. En viktig forutsetning for denne legitimiteten er at helt vanlige folk må ha råd til helt vanlig strømbruk, skriver de fire nettsjefene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Se hvordan ny teknologi sikrer en av Norges eldste jernbanebroer

– Vi gjør det vi kan for å bygge raskt til lavest mulige kostnader og utnytte det nettet vi har så godt som mulig. Men vi vet også at mye har blitt dyrt i samfunnet og at nettleiekostnaden er vesentlig. Derfor foreslår vi at myndighetene også gjør noe. Kutt i momsen vil virke fra dag én, slik de har planlagt å gjøre med kutt i moms for vann og avløp neste år.

Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet sier at spørsmålet om å kutte momsen på nettleie må tas opp igjen i budsjettarbeidet for neste år.

I kronikken i VG foreslår de fire nettsjefene dessuten at Norge får færre nettselskaper. I dag har Norge om lag 80 slike selskaper, mens Storbritannia – med 67 millioner innbyggere – kun har seks.