Nasa-drone klarte seg første natt alene på Mars' kalde overflate

Nasa sier overnattingen er «en viktig milepæl». Lørdag sto den ultralette farkosten alene på Mars-overflaten etter å ha blitt koblet fra kjøretøyet Perseverance, som landet på Mars 18. februar.

Et solcelledrevet batteri på Ingenuity må dermed sørge for nødvendig oppvarming for å hindre at elektronikken på dronen fryser og ødelegges i Mars-natten, der temperaturen kan falle til minus 90 grader.

Kan fly til helgen

– Dette er første gang Ingenuity har vært for seg selv på overflaten. Nå har vi fått bekreftet at vi har riktig isolering, varmeelement og nok batterikraft til å komme gjennom den kalde natten, noe som er en stor seier for laget, sier prosjektleder MiMi Aung i Nasa.

Nå planlegges den første flyturen, som skal skje tidligst 11. april. i løpet av de kommende dagene skal rotorer og motorer testes.

Norske Håvard Fjær Grip er sentral i prosjektet, som sikter mot den første flyturen på en annen planet. TU har fortalt om operasjonen i flere artikler.

– Se mulighetene

– Det eneste kriteriet for suksess for oss, er om vi klarer å fly på Mars for første gang i historien. Vi mener det er høy sannsynlighet for å få det til, sa Grip til NTB i fjor. Han jobber ved Nasa Jet Propulsion Laboratory og California Institute of Technology i Pasadena i Los Angeles.

Han ser flere måter Ingenuity kan brukes i utforskningen av naboplaneten vår.

– En kan blant annet begynne å bruke helikopter til å rekognosere områder for landfartøy som trenger informasjon om hvor de skal kjøre, og finne ut hvilke områder som er mest interessante å studere. Det handler om å se mulighetene og åpne nye dører, fortalte Grip til NTB.

Professor Svein-Erik Hamran og hans team styrer for øvrig georadaren Rimfax ombord på roveren Perseverance som nå samler inn prøver på Mars.