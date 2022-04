Ingeniørledigheten er på det laveste nivået på mange år – og fortsetter å synke

Ved utgangen av februar meldte Nav om den laveste arbeidsledigheten i Norge siden 2008. Og ledigheten fortsetter å synke denne måneden.

– Arbeidsledigheten fortsatte å falle gjennom mars. I februar ble de fleste smitteverntiltakene fjernet, og det har hatt stor effekt på ledigheten. Vi må tilbake til høsten 2008 for å finne like lav ledighet som nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en melding.

Også innen ingeniør- og ikt-fag fortsetter trenden med lavere ledighet, ifølge ferske tall fra Nav. Nå er det kun 2586 i yrkesgruppen som står registrert uten jobb, en nedgang på 183 personer den siste måneden.

Nedgang på 45 prosent siste året

Ledigheten for ingeniør- og ikt-fag ligger nå på 1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 1,8 prosent for ett år siden.

Det siste året har ledigheten for yrkesgruppen sunket med 2144 personer, en nedgang på 45 prosent. Dette er godt under nivået ledigheten lå på før pandemien.

I mars 2020 ble det innført sterke smittevernrestriksjoner, noe som fikk ledigheten til å eksplodere. Vi fikk den høyeste ledigheten i Norge siden 2. verdenskrig.

På det meste var 13.149 ingeniører uten jobb. I oktober i år var ledigheten for første gang sunket så mye at den var lavere enn før koronapandemien, med 3072 arbeidssøkende ingeniører registrert hos Nav.

Siden har ledigheten fortsatt å synke videre, med unntak av januar i år, en måned hvor ledigheten vanligvis øker noe.

Ubalanse i arbeidsmarkedet

I løpet av mars ble det registrert 72.300 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no, ifølge Nav. Det tilsvarer 2900 nye ledige stillinger per virkedag, som er 21 prosent flere enn i mars i fjor. Justert for sesongvariasjoner har antallet ledige stillinger stabilisert seg på et rekordhøyt nivå de siste månedene.

Men dette fører også med seg noen utfordringer.

– Vi ser nå en forsterket og vedvarende ubalanse mellom den kompetansen arbeidsgiverne etterspør og den kompetansen arbeidssøkerne tilbyr, sier Holte.

For alle yrkesgrupper sett under ett var det ved utgangen av mars registrert 109.100 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Justert for sesongvariasjoner er det en nedgang på 9100 arbeidssøkere fra februar.