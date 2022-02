Nav: Laveste arbeidsledighet siden før finanskrisen i 2008

Arbeidsledigheten i Norge fortsetter å synke etter hvert som samfunnet har åpnet opp igjen. Nå er nivået på ledige i Norge på det laveste nivået på mange år.

– Justert for sesongvariasjoner er nå antallet helt ledige lavere enn før pandemien, nær to år etter den store nedstengningen 12. mars 2020. Vi må faktisk helt tilbake til før finanskrisen i 2008 for å finne et lavere nivå. Vi ser også at etterspørselen etter arbeidskraft er på et rekordhøyt nivå med mange nye utlyste stillinger, sier statistikksjef i Nav, Ulf Andersen, i en melding.

Ved utgangen av februar er det registrert 119.400 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. 64.400 personer var registrert som helt ledige, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Også for ingeniør- og ikt-fag fortsetter ledigheten å synke.

44 prosents nedgang siste året

Det er nå 2769 innen ingeniør- og ikt-fag som står registrert uten jobb i Navs registre. Det er 1,1 prosent av arbeidsstyrken.

Det er 238 færre enn forrige måned og 2208 færre enn for ett år siden. Det siste året er ledigheten for yrkesgruppen redusert med 44 prosent. Dette er godt under nivået ledigheten lå på før pandemien.

I mars 2020 ble det innført sterke smittevernrestriksjoner, noe som fikk ledigheten til å eksplodere. Vi fikk den høyeste ledigheten i Norge siden 2. verdenskrig.

På det meste var 13.149 ingeniører uten jobb. I oktober i år var ledigheten for første gang sunket så mye at den var lavere enn før koronapandemien, med 3072 arbeidssøkende ingeniører registrert hos Nav.

Siden har ledigheten fortsatt å synke videre, med unntak av januar i år, en måned hvor ledigheten vanligvis øker noe.

Høy aktivitet i oljebransjen

Høy aktivitet i blant annet olje- og gassbransjen fører til at det er mange som er på jakt etter ingeniører om dagen. Equinor kunne tidligere denne måneden fortelle at de er i gang med en storstilt jakt etter nye produksjons- og undergrunnsingeniører.

Totalt skal Norges største selskap ansette 150 ingeniører til å jobbe med olje og gass.

Høy aktivitet på sokkelen, og flere nye utbygginger, gjør at de trenger flere nye ansatte. I tillegg må de fylle på med nyansatte for å dekke inn for arbeidstaker som pensjoneres.